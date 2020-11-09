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Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Yorgos karakterine Nik Xhelilaj hayat veriyor

Kasım 9 Pazartesi günü basına aktarılan ve hakkında yeni gelişmeleri merak edilen Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Yorgos karakterine Nik Xhelilaj hayat veriyor haberine dair güncel bilgileri öğrenmek için siz de hemen haberimize göz atabilirsiniz.

09 Kasım 2020 Pazartesi 19:15
Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Yorgos karakterine Nik Xhelilaj hayat veriyor
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28 Eylül Pazartesi itibari ile TRT1 ekranlarında yayınlanmaya başlayan Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi gerek oyuncu kadrosu ile gerekse tarihi anlatışı ile ilk bölümden reyting rekorları kırdı. Buğra Gülsoy, Hatice Şendil, Ekin Koç ve Sevda Erginci gibi ünlü Türk oyuncuları kadroda bulunurken aynı zamanda Anavutkökenli oyuncu Nik Xhelilaj’da Yorgos karakteri ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Uyanış Büyük Selçuklu Yorgos kimdir?

Korkusuz bir Bizans kumandanı olan Yorgos, kardeşinin ölmesinin sorumlusu olarak Selçuklu’yu ve Türkleri görmekte ve Türklerden nefret etmektedir. Üst düzey ok ve kılıç kullanabile Yorgos güçlü bir Türk komutanı ile karşılaşmadığı için kendisini yenilmez zannetmektedir.


Selçuklu’yu yıkmanın tek yolunun içlerine girerek onları gafil avlamak olduğunu bilen Yorgos güçsüzleri öldürecek güçlü rakipleri karşısında ise kaçacaktır.

Nik Xhelilaj kimdir?

5 Mart 1983 tarihinde doğan Anavut oyuncu Türkiye’de pek çok dizi ve film projesinde görev almıştır. 2012 yılında Her Sevda Bir Veda ve Kayıp Şehir dizilerinde görev aldıktan sonra Türkiye2de kalarak oyunculuk hayatına devam etmektedir. Son olarak Payitaht Abdülhamit dizisinde Marco karakterine hayat veren Nik’in ülkemizde pek çok hayranı vardır.



Son Güncelleme: 09.11.2020 19:15
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KimdirNik XhelilajYorgosUyanış Büyük Selçuklu
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