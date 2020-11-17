Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Sencer Yorgos'un tuzağına düştü

TRT ekranlarının yeni dizisi Uyanış Büyük Selçuklu 2 Kasım tarihinde yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Dizinin 6. bölümünde Yorgos ve Sencer karşı karşıya gelecek. Yorgos Sencer’e tuzak kuracak ve onu tek başına yakalayacak.

Yorgos Sencer’in şehzade olduğu bilmediği için onu öldürmek için karşısına çıkacak. Öte yandan Yorgos daha önce hiçbir kılıç savaşını kaybetmemiştir. Ancak Yorgos Sencer’e karşı yenilir ve adamlarına Sencer’i vurmalarını emreder.

Uyanış Büyük Selçuklu Sencer ölecek mi?

Ekin Koç Uyanış Büyük Selçuklu dizisinden ayrılacak mı?

Yorgos’un tuzağına düşen Sencer’in hayatta kalıp kalmayacağı merak konusu olmuştu. Sencer olaydan ağır yaralı şekilde kurtulacak ancak Yorgos onun öldüğünü düşünecek. Sencer’i kurtaran kişi ise Arslantaş olacak.

Ekin dizide Sencer karakterini canlandırıyor. Sencer tarihi bakıldığında şu an için ölmüyor ve bu nedenle Ekin Koç’un diziden ayrılması beklenmiyor. Sencer babasından sonra tahta geçecek olması nedeniyle dizide her bölüm giderek öne çıkarılacaktır.

Öte yandan Ekin Koç’un 3-4 bölümde yer almaması bekleniyor. Bunun nedeni ise Ekin Koç’un çekimler sırasında bir kaza yaşaması olarak söyleniyor. Ekin Koç birkaç hafta dizide yer almayacak.