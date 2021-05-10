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Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Kesiş karakterine Volkan Uygun hayat veriyor

10 Mayıs 2021 tarihi itibari ile basın bültenini bir süre boyunca oldukça meşgul eden Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Kesiş karakterine Volkan Uygun hayat veriyor konusu okurlarımız tarafından da merak konusu. Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Kesiş karakterine Volkan Uygun hayat veriyor ile ilgili haberinin sıcak gelişmelerini 10 Mayıs 2021 Pazartesi tarihli haberimizde kaleme aldık. Hemen okuyarak merak ettiklerinizi öğrenebilirsiniz.

10 Mayıs 2021 Pazartesi 19:26
Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Kesiş karakterine Volkan Uygun hayat veriyor
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TRT 1 ekranlarında yayınlanan Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinde yer alan Kesiş karakteri izleyicilerin oldukça ilgisini çekti. Pazartesi günleri ekranlara gelen Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinde Kesiş karakterini Volkan Uygun canlandırmaktadır.

Uyanış: Büyük Selçuklu Kesiş karakteri kimdir?

Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinde Kesiş karakterini Volkan Uygun canlandırmaktadır. Volkan Uygun, Kurtlar Vadisi dizisinde Memati karakteriyle özdeşleşen Gürkan Uygun’un kardeşidir. Volkan Uygun 1 Ocak 1982 yılında doğmuştur. Başarılı oyuncu kariyerine Kurtlar Vadisi dizisi ile başlamıştır. Daha sonra Söz dizisinde ve Payitaht dizilerinde de boy göstermiştir.




Son Güncelleme: 10.05.2021 19:26
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Volkan UygunKesişBüyük SelçukluUyanış
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