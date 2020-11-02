İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan skandal karikatürle ilgili Türkiye'den Fransa'ya nota
Son Dakika
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef...
İzmir'deki depremin ardından yaralı sayısı 500'ü aştı! Enkaz altındakileri arama çalışmaları sürüyor...
Son Dakika
İzmir'deki depremin ardından yaralı sayısı...
Koronavirüse yakalanan Burhan Kuzu, 65 yaşında hayatını kaybetti
Koronavirüse yakalanan Burhan Kuzu, 65...
Azerbaycan, Ermenistan'a ait 2 adet Su-25 tipi uçağın düşürüldüğünü açıkladı
Azerbaycan, Ermenistan'a ait 2 adet...

Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Hekimgah Ömer Hayyam karakterine Bülent Alkış hayat veriyor

Gündeme giriş yaptığı andan bu yana merak konusu olan Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Hekimgah Ömer Hayyam karakterine Bülent Alkış hayat veriyor haberine dair siz de yeni detayları merak ediyorsanız, hemen şimdi 02.11.2020 tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

02 Kasım 2020 Pazartesi 19:10
Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Hekimgah Ömer Hayyam karakterine Bülent Alkış hayat veriyor
Takip Et:

Uyanış Dizisi Hekimgah Hekim Ömer Hayyam Kimdir ? 

Uyanış Selçuklu dizisinde Hekim karakterine hayat verecek oyuncumuzun asıl ismi İsimsiz dizisinin dayısı Bülent Alkış oldu. Yetenekli oyuncumuz Uyanış Selçuklu dizisinde Hekim rolüyle dizideki isim olmuştur.


Bülent Alkış, 1974 yılında İzmir'de doğdu. Uyanış Dizisinde Hekim rolünü üstlenen Bülent Alkış, Dokuz Eylül Üniversitesi Oyunculuk Bölümü mezunudur. İlk dizi deneyimi Aynalı Tahir dizisi olmuştur. İsimsiz dizisinde canlandırdığı Özel Harekat Baş Komiseri Dayı karakteriyle ün kazandı.

Bülent Alkış’ın Yer Aldığı Diziler

  • Dayan Yüreğim
  • Filinta
  • Herşey Yolunda Merkez
  • Umutsuz Ev Kadınları
  • Bir Çocuk Sevdim
  • İffet
  • Çemberimde Gül Oya


Son Güncelleme: 02.11.2020 19:10
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
DiziUyanış Büyük SelçukluBülent AlkışHekim
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Netflix'in Sıcak Kafa dizisine ilişkin detaylar belli oldu
Netflix'in Sıcak Kafa dizisine ilişkin detaylar belli oldu
Alev Alev dizisi konusu, oyuncuları ve yayın tarihi
Alev Alev dizisi konusu, oyuncuları ve yayın tarihi
Sihirli Annem dizisinin yeni Betüş'ü Açelya Topaloğlu oldu
Sihirli Annem dizisinin yeni Betüş'ü Açelya Topaloğlu oldu
Kanal D'nin sevilen dizisi Arka Sokaklar'a 3 yeni oyuncu dahil oldu!
Kanal D'nin sevilen dizisi Arka Sokaklar'a 3 yeni oyuncu dahil oldu!
Show TV'nin yeni dizisi Şeref Sözü reytinglerde ezilince final kararı alındı!
Show TV'nin yeni dizisi Şeref Sözü reytinglerde ezilince final kararı alındı!
James Bond rolü için Tom Hardy ve Cillian Murphy karşı karşıya
James Bond rolü için Tom Hardy ve Cillian Murphy karşı karşıya

Popüler Haberler

Altın ne kadar oldu? 3 Kasım 2020 Salı Güncel altın fiyatları 3 Kasım 2020 Salı – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bim aktüel indirim kataloğu 3 Kasım 2020 Salı ürünleri
Güncel gümüş fiyatları 3 Kasım 2020 Salı – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 3 Kasım 2020 Salı E-devlet güncel evde bakım maaşı yatan şehirler listesi
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 3 Kasım 2020 Salı Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
TRT EBA Tv ders tekrarı saat kaçta? 3 Kasım 2020 Salı
TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 3 Kasım 2020 Salı
Türkiye'de hangi il deprem açısından ne kadar güvenli? Türkiye deprem risk haritası 2020 İl il deprem risk durumu!
Bankaların güncel kredi faiz oranları 3 Kasım 2020 Salı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 3 Kasım 2020 Salı güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
İŞKUR Mesleki eğitim kursu nedir? İŞKUR mesleki eğitim kurslarına kayıt olma şartları
Cezaevlerinden çıkanlar seyahat izin belgesini nasıl alacak? Seyahat izin belgesi almanın şartları
Mevlid Kandili ne zamandır? 2019 Mevlid Kandili tarihi
15 Eylül 2019 AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
İnsanların size yalan söylediğini anlamanızı sağlayacak püf noktaları
TV8 Survivor 2021 ne zaman başlayacak?
İzmir depremini 10 saniye önce hisseden köpek'in görüntüleri
Kanunsuz Topraklar ne zaman başlayacak? Fox TV Kanunsuz Topraklar dizisi konusu ve oyuncuları
Tövbeler Olsun dizisine katılan yeni isimler belli oldu
Asgari geçim indirimi neye göre hesaplanıyor? 2020 Agi hangi durumlarda kesilir?
10 Kasım’da bankalar açık mı, havale, EFT yapılır mı?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.