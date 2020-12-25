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Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Gevher Hatun karakterini Leyla Feray canlandırıyor

Gündemde geniş yer kaplayan ve kısa sürede büyük ilgi toplayan Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Gevher Hatun karakterini Leyla Feray canlandırıyor gelişmeleriyle dikkat çekmeye devam ediyor. 25 Aralık 2020 Cuma tarihli haberimizde yeni ayrıntıları okuyarak güncel gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

25 Aralık 2020 Cuma 19:30
Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Gevher Hatun karakterini Leyla Feray canlandırıyor
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Ecdadımızı anlatan dizilere bir yenisi daha ekleniyor. Uyanış Büyük Selçuklu dizisi çok yakında ekranlarda olacak. Vatandaşlarımız Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Gevher Hatun’un kim olduğunu merak ediyor. Leyla Feray’ın kim olduğu belli oldu.

Uyanış Büyük Selçuklu Gevher Hatun Kimdir?

TRT 1 ekranları yeni bir tarih dizisine hazırlık yapıyor. Uyanış Büyük Selçuklu dizisi 28 Eylül 2020 Pazartesi günü ekranlarda olacak. Dizinin yönetmeni Emre Konuk olacak. Yapımcısı ise Akli Film olarak göze çarpıyor. Dizinin çok fazla izleyici kitlesine ulaşacağı tahmin edilirken uzun soluklu bir dizi olması planlanıyor. Dizinin başrollerinde Buğra Gülsoy, Ekin Koç, Gürkan Uygun, Hatice Şendil, Leyla Lydia Tuğutlu, Sevda Erginci ve Mehmet Özgür gibi usta oyuncular yer almaktadır. Dizinin oyuncu kadrosu da tamamlanmaya başladı. Diziye son katılan ise Gevher Hatun’u oynayacak olan Leyla Feray oldu.

Uyanış Büyük Selçuklu Leyla Feray Kimdir?

1993 senesinde İstanbul’da dünyaya gelen Leyla Feray, Koç Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar Bölümünden mezun oldu. Kendisi Lal Dedeoğlu’nun biricik kızıdır. Kendisinin çok fazla oyuncu çevresi olduğunu ve bundan dolayı sektöre giriş yaptığını söyledi. Daha önce 2013 yılındaki Ben Onu Çok Sevdim dizisinde oynamıştı.

Leyle Feray Oynadığı Diziler

  • 2013 –  Ben Onu Çok Sevdim
  • 2014 – Paşa Gönlüm (Türkan)
  • 2015 – Ömrüm Sessiz Bir Çığlık (Nağme)

2016-2017 Muhteşem Yüzyıl Kösem Bağdat Fatihi  IV. Murad (Ayşe Sultan)

Leyla Feray’ın Sevgilisi Var mı?

İki senedir Serhat Teoman adlı kişi ile birlikte olan Leyla Feray yalnız değildir. İkili sevgili olduklarını sosyal medya hesabındaki yorumlaşmalardan duyurmuştur. Leyla Feray aynı zamanda sosyal medyada da aktiftir. Başarılı oyuncunun Instagram hesabı @leylaferay olarak karşımıza çıkıyor.



Son Güncelleme: 25.12.2020 19:30
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Anahtar Kelimeler:
Gevher HatunUyanış Büyük SelçukluLeyla Feray
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