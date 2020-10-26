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Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde geçen Şelemzar şehri nerdedir?

Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde geçen Şelemzar şehri nerdedir? konuları geçtiğimiz günlerde gündeme oturmuştu. Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde geçen Şelemzar şehri nerdedir? konusuyla ilgili olarak 26 Ekim 2020 Pazartesi tarihinde gündeme gelen tüm yeni gelişmelerden haberdar olmak için siz de haberimizi okuyabilirsiniz.

26 Ekim 2020 Pazartesi 19:48
Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde geçen Şelemzar şehri nerdedir?
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Uyanış Büyük Selçuklu dizisindeki karakterlerden Emir İlteber karakteri büyük beğeni toplayan rollerden bir tanesi oldu. Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Şelemzar’ın Emir’i olan Emir Eilteber rolünü Taner Turan canlandırıyor.

Taner Turan Kimdir?

Taner Turan 1969 yılında Erzurum’da doğdu. Üniversite eğitimi sırasında Tiyatro yapan Turhan, Bursa Devlet Tiyatrosu’ndaki çalışmalarına devam etmektedir. Taner Turan ilk televizyon deneyimini Dadı dizisiyle yaşadı. Sonrasında Paramparça ve Kurtlar Vadisi Pusu’da çeşitli roller aldı. Ezel dizisinde asıl ününü yakalayan Turan, Kuruluş Osman ve Kimse Bilmez dizilerinde de roller aldı.

Uyanış Büyük Selçuklu Emir İlteber Kimdir?


Dizide Emir İltener Şalemzar’ın emiri konumundadır. Ayrıca Tuna Hatun’un babası olan İlteber, kararlarıyla dikkat çekmektedir. Ahmed Sencer’den nefret eden Emir İlteber, onu öldürmek istemiştir. Ancak Ahmed Sencer’in ölümüne Have engel olmuştur.

Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin gelecek bölümlerinde Emir İlteber ile Hace karşı karşıya gelecek. Emir İlteber ile Ahmed Sencer arasındaki rekabet devam edecek.

Uyanış Büyük Selçuklu Şelemzar Neresidir?

Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde geçen Şelemzar şehri günümüzde İran’da yer almaktadır. Şelemzar Selçuklu devletinin sınırları içerisinde yer alan bir beyliktir.

 



Son Güncelleme: 26.10.2020 19:48
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DiziTrt 1Uyanış Büyük Selçuklu
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