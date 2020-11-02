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Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde geçen Hace ne demek, kelime anlamı nedir?

TRT 1 ekranlarında ekranlara gelen tarihi dizi Uyanış Büyük Selçuklu 'da sıkça kullanılan Hace kelimesinin ne anlama geldiği izleyiciler tarafından merak edilmeye başlandı. Hace kelimesi hangi kökenlidir? Hace kelimesi o zamanlarda ne anlama gelmektedir?

02 Kasım 2020 Pazartesi 19:22
Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde geçen Hace ne demek, kelime anlamı nedir?
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Büyük Selçuklu Devleti'ni anlatan Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde sıkça kullanılan bu kelimenin anlamı izleyenlerin merakını uyandırdı.

O sıkça dile getirilen kelimeyse “Hace” kelimesidir. Hace kelimesi eski zamanda Selçuklu devletinin başbakanı olan Nizamülmülk'e atıfta bulunulan bir ifadedir.

Peki Hace ne anlama gelmektedir?

Hace kelimesi, Fars kökenli bir kelime olmaktadır.

Hace kelime anlamıysa; 


 Müderris, hoca, efendi mânâsına ilim sâhibi kimselere verilen Farsça bir ünvan.

 Hoca, efendi, sâhib, muallim, âile reisi. (Farsça)

Hace aynı zamanda şu anlamlara da gelmektedir: 

Hoca.

Hoca. (Farsça)

Efendi. (Farsça)

Ağa. (Farsça)

Sahip. (Farsça)

Vezir. (Farsça)



Son Güncelleme: 02.11.2020 19:22
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Anahtar Kelimeler:
Trt 1DiziUyanış Büyük SelçukluHace
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