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Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Batıniler Kimdir? Tarihte gerçekten var mı

TRT 1'in yeni tarihi dizisi olan Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Batıniler kimdir? Gerçekten tarihte varlar mı? tüm sorularınızın cevaplarını bu sayfada bulacağız. Bu sayfada Selçuklu dizisindeki Batınilerin ve Hasan Sabbah'ın tarihteki önemi ile ilgili tüm soruları sizlerle paylaşacağız.

05 Ekim 2020 Pazartesi 19:15
Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Batıniler Kimdir? Tarihte gerçekten var mı
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Uyanış Dizisi Batıniler Kimdir? Gerçekte Var mı 

Uyanış Selçuklu dizisindeki Batınilerin kimler olduğu ve gerçek tarihte olup olmadığı merak konusuydu. Sultan Melihşah'a suikast girişimini düzenleyen ve her yere gizlenebilen Batıniler ile ilgili detaylar yazımızın devamında.


Asıl amacı Türkmenlerle Selçukluların birbirine zarar vermesi olan Batiniler, hemen hemen her kılık değiştirerek iki grubu kırmak istiyor. Sultan Melihşah, Kılıçarslan'ı suikastçı diye ele geçirir. Aslında bu Kılıçarslan'ın adamları gibi giyinen ve onlar gibi davranan Batıniler'ın oyunu. Dizide Batinilerin en sadık adamı Hasan Sabbah'tır. Hasan Sabbah, Selçuklu devletinin arasına sızmış bir Batinili.



Son Güncelleme: 05.10.2020 19:15
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Anahtar Kelimeler:
Hasan SabbahUyanış Büyük SelçukluTRT1DiziBatıniler
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