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Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Batıniler Kimdir? Batıniler tarihte gerçekten var mı?

Basında yer aldığı gün büyük ilgi toplayan Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Batıniler Kimdir? Batıniler tarihte gerçekten var mı? haberi ile ilgili güncel ayrıntılar basına aktaırlmaya devam ediyor. Siz de 19 Ekim 2020 tarihli haberimizden güncel bilgileri hemen öğrenebilirsiniz.

19 Ekim 2020 Pazartesi 19:15
Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Batıniler Kimdir? Batıniler tarihte gerçekten var mı?
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Uyanış Dizisi Batıniler Kimdir? Gerçekte Var mı 

Uyanış Selçuklu dizisindeki Batınilerin kimler olduğu ve gerçek tarihte olup olmadığı merak konusuydu. Sultan Melihşah'a suikast girişimini düzenleyen ve her yere gizlenebilen Batıniler ile ilgili detaylar yazımızın devamında.


Asıl amacı Türkmenlerle Selçukluların birbirine zarar vermesi olan Batiniler, hemen hemen her kılık değiştirerek iki grubu kırmak istiyor. Sultan Melihşah, Kılıçarslan'ı suikastçı diye ele geçirir. Aslında bu Kılıçarslan'ın adamları gibi giyinen ve onlar gibi davranan Batıniler'ın oyunu. Dizide Batinilerin en sadık adamı Hasan Sabbah'tır. Hasan Sabbah, Selçuklu devletinin arasına sızmış bir Batinili.



Son Güncelleme: 19.10.2020 19:15
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Anahtar Kelimeler:
BatınilerDiziTRT1Uyanış Büyük SelçukluHasan Sabbah
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