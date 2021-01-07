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Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Baş Hatun Zübeyde kimdir?

Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Baş Hatunun değişmesiyle yeni gelen Baş Hatun Zübeyde'nin kim olduğu merak konusu oldu. Baş Hatun Zübeyde'nin gerçek adı nedir, kimdir? sorularının cevaplarını ve daha fazla detay haberimizde yer almaktadır.

07 Ocak 2021 Perşembe 17:21
Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Baş Hatun Zübeyde kimdir?
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TRT1 ekranlarının sevilen Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin son bölümünde Sultan Melikşah'ın eşi Terken Hatun'un Baş Hatun olmasından sonra devlet işlerinde meydana gelen karışıklıklardan dolayı Baş Hatun görevinden alındı. Terken Hatun yerine Baş Hatun görevine ise Zübeyde Hatun getirildi. Baş Hatun görevine getirilen Zübeyde Hatun Sultan Melikşah'ın ilk eşidir. Dizide Zübeyde Hatun rolünü ise Sezin Akbaşoğulları canlandırmaktadır.

Sezin Akbaşoğulları kimdir?

İzmir'de 1981 yılında doğan Sezin Akbaşoğulları Bilkent Üniversitesi Tiyatro bölümünden mezun olmuştur. Ağlama Anne ve Babamın Günahları dizisinde yer alan Sezin Akbaşoğulları son olarak Kırmızı Oda dizisinde Hediye rolünü canlandırmıştır. Şimdilerde ise Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Zübeyde Hatun karakteri ile ekranlara gelecektir.



Son Güncelleme: 07.01.2021 17:21
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Anahtar Kelimeler:
Uyanış Büyük SelçukluBaş HatunZübeyde
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