Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Baş Hatun Zübeyde kimdir?

07 Ocak 2021 Perşembe 17:21
TRT1 ekranlarının sevilen Uyanış Büyük Selçuklu
dizisinin son bölümünde Sultan Melikşah'ın eşi Terken Hatun'un Baş Hatun
olmasından sonra devlet işlerinde meydana gelen karışıklıklardan dolayı Baş Hatun görevinden alındı. Terken Hatun yerine Baş Hatun görevine ise Zübeyde
Hatun getirildi. Baş Hatun görevine getirilen Zübeyde Hatun Sultan Melikşah'ın ilk eşidir. Dizide Zübeyde Hatun rolünü ise Sezin Akbaşoğulları canlandırmaktadır.
Sezin Akbaşoğulları kimdir?
İzmir'de 1981 yılında doğan Sezin Akbaşoğulları Bilkent Üniversitesi Tiyatro bölümünden mezun olmuştur. Ağlama Anne ve Babamın Günahları dizisinde yer alan Sezin Akbaşoğulları son olarak Kırmızı Oda dizisinde Hediye rolünü canlandırmıştır. Şimdilerde ise Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Zübeyde Hatun karakteri ile ekranlara gelecektir.
Son Güncelleme: 07.01.2021 17:21
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