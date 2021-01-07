Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Baş Hatun Zübeyde kimdir?

Sezin Akbaşoğulları kimdir?

TRT1 ekranlarının sevilendizisinin son bölümünde Sultan Melikşah'ın eşi Terken Hatun'unolmasından sonra devlet işlerinde meydana gelen karışıklıklardan dolayı Baş Hatun görevinden alındı. Terken Hatun yerine Baş Hatun görevine iseHatun getirildi. Baş Hatun görevine getirilen Zübeyde Hatun Sultan Melikşah'ın ilk eşidir. Dizide Zübeyde Hatun rolünü ise Sezin Akbaşoğulları canlandırmaktadır.

İzmir'de 1981 yılında doğan Sezin Akbaşoğulları Bilkent Üniversitesi Tiyatro bölümünden mezun olmuştur. Ağlama Anne ve Babamın Günahları dizisinde yer alan Sezin Akbaşoğulları son olarak Kırmızı Oda dizisinde Hediye rolünü canlandırmıştır. Şimdilerde ise Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Zübeyde Hatun karakteri ile ekranlara gelecektir.

