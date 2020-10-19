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Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Arslantaş karakterine İlker Kızmaz hayat veriyor

Okurlarımızın merakını uyandıran Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Arslantaş karakterine İlker Kızmaz hayat veriyor haberimiz gündemde yer almaya devam ediyor. En yeni ayrıntılarıyla 19 Ekim 2020 tarihli haberimizi okuyarak siz de sıcak gelişmeleri hızlıca öğrenebilirsiniz.

19 Ekim 2020 Pazartesi 19:16
Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Arslantaş karakterine İlker Kızmaz hayat veriyor
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TRT 1 ekranlarında yepyeni bir tarih dizisi izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. 28 Eylül Pazartesi akşamı ilk bölümüyle ekranlara gelecek olan ‘Uyanış: Büyük Selçuklu’ dizisi, Büyük Selçuklu İmparatorluğu’nun devlet yapısı, siyasi olayları, savaşları ve I.Melikşah’ın bu süreçteki yaşamını anlatacak. Dizinin yapımcılığını Akli Film yaparken, yönetmenliğini Emre Konuk üstleniyor. Büyük ses getirecek olan Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinin senaryosunu ise Serdar Özonalan kaleme alıyor. Güçlü kadrosuyla dikkat çeken dizinin fragmanlarında rastladığımız İlker Kızmaz, dizide ‘Arslantaş’ karakterini canlandıracak.

Uyanış: Büyük Selçuklu Arslantaş kimdir?

Dizinin önemli isimlerinden olan Arslantaş, tarihte Sultan’ın en büyük komutanlarından biridir. Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Arslantaş karakterini İlker Kızmaz canlandırmaktadır. 9 Eylül 1975 yılında İzmir’de doğan oyuncu, evli ve bir kız babasıdır. Arslantaş rolüyle karşımıza çıkan Kızmaz, oyunculuk kariyerine 2002 yılında Sırlar Dünyası isimli dizi ile başlamıştır. Aşk-ı Memnu dizisinde hayat verdiği ‘Nihat’ karakteriyle kariyerinde büyük çıkış yakalamıştır. Birçok dizi ve filmde rol alan oyuncu son olarak TRT 1 ekranlarında yayınlanan ‘Ya İstiklal Ya Ölüm’ dizisinde Mustafa Kemal Atatürk’ü canlandırmıştır.

İlker Kızmaz’ın rol aldığı yapımlar

Ya İstiklal Ya Ölüm (2020)

Payitaht: Abdülhamid (2019)

Umuda Kelepçe Vurulmaz (2016)

Sevda Kuşun Kanadında (2016)

Sevdam Alabora (2015)

Yedi Güzel Adam (2014)


Benim Adım Gültepe (2014)

Yol Ayrımı (2012)

Sırat (2011)

Güneydoğudan Öyküler: Önce Vatan (2010)

Aşk-ı Memnu (2008)

Duvar (2007)

Fırtınalı Aşk (2006)

Cennet Mahallesi (2004)

Aslı ile Kerem (2002)

Yeter Anne (2002)

Sırlar Dünyası (2002)



Son Güncelleme: 19.10.2020 19:16
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Anahtar Kelimeler:
ArslantaşIlker KızmazBüyük SelçukluUyanış
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