İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Aşı stratejisinde hata yaptıklarını söyleyen AB'den flaş aşı itirafı!
Son Dakika
Aşı stratejisinde hata yaptıklarını söyleyen...
Uzmanlardan 'TikTok' uygulaması için ailelere flaş uyarı!
Son Dakika
Uzmanlardan 'TikTok' uygulaması için ailelere...
Vergi muafiyeti hangi esnaf grubunu kapsıyor? Muafiyetten kimler yararlanamayacak?
Son Dakika
Vergi muafiyeti hangi esnaf grubunu...
WhatsApp'a sesli mesajlarda oynatma hızını değiştirme özelliği geliyor
Son Dakika
WhatsApp'a sesli mesajlarda oynatma hızını...

Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Zübeyde kimdir? Sezin Akbaşoğulları kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?

Türkiye basınında hızlı bir şekilde dikkat odağı haline gelen Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Zübeyde kimdir? Sezin Akbaşoğulları kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi? haberinin yeni gelişmelerini öğrenmek için, 15 Mart 2021 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

15 Mart 2021 Pazartesi 20:01
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Zübeyde kimdir? Sezin Akbaşoğulları kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Takip Et:

Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Zübeyde karakteri kim?

İlerleyen bölümlerde diziye katılacak olan Zübeyde karakteri, saraya gelmesinin ardından saraydaki bütün dengeleri bozacak.  Dizide Zübeyde karakterini Sezin Akbaşoğulları oynayacak.

Sezin Akbaşoğulları kim?

22 Nisan 1981 İzmir doğumlu olan Sezin Akbaşoğulları, 1.64 boy 54 kiloya sahiptir. Bilkent Üniversitesi’nde Tiyatro Bölümü okumuştur. Akbaşoğulları, aktif bir şekilde oyunculuk yapmaktadır. İlk oyunculuğunu 2000 senesinde yayınlanan Bizim Evin Halleri isimli dizide canlandırdığı Doğa karakteriyle yapmıştır. Oyuncu, günümüze kadar birçok sinema filmi, dizi ve tiyatro oyunlarında bulunmuştur.

Sezen Akbaşoğlu’nun oynadığı diziler

(2002) Bizim Evin Halleri

(2004 ) Gülizar,  Bir Aşk Hikayesi

(2005)  Beyaz Gelincik

(2007) Sır Gibi

(2008)  Derdest

(2009) Ah Kalbim

(2010) Küstüm Çiçeği

(2011)  Sen De Gitme

(2012)  Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi

(2015) Hatırla Gönül

(2017)  Cesur ve Güzel (Cahide Korludağ)

(2017) Ufak Tefek Cinayetler (Elif Işık)

(2018)  Ağlama Anne (Özlem Alan

Sezen Akbaşoğulları’nın resmi ınstagram hesabı

Sezen Akbaşoğulları da aktif ınstagram kullanıcıları arasında yer alıyor. Akbaşoğulları’na ait hesapta 41 gönderi ile 15,6 binden fazla takipçi bulunuyor. Sezin Akbaşoğulları’na ait resmi ınstagram hesabı: @sznakb şeklindedir.

Sezen Akbaşoğulları’nın sevgilisi var mı?                 

Sezin Akbaşoğulları, yakın zamanda yeni sevgilisi ile kameralara yansıdı. Fakat, oyuncunun yeni sevgilisinin kim olduğuna dair henüz bir bilgi bulunmamakta.



Son Güncelleme: 15.03.2021 20:01
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
ZübeydeUyanışbüyükselçuklu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Camdaki Kız Nalan kimdir? Gerçek adı nedir? Burcu Biricik rol aldığı yapımlar
Camdaki Kız Nalan kimdir? Gerçek adı nedir? Burcu Biricik rol aldığı yapımlar
Bu akşam hangi diziler var? 15 Mart 2021 Pazartesi dizileri ve tv yayın akışı
Bu akşam hangi diziler var? 15 Mart 2021 Pazartesi dizileri ve tv yayın akışı
Love (ft. Marriage and Divorce) dizi konusu ve oyuncuları
Love (ft. Marriage and Divorce) dizi konusu ve oyuncuları
Netflix Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisi ne zaman yayınlanacak? Pera Palas'ta Gece Yarısı çekimleri başladı
Netflix Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisi ne zaman yayınlanacak? Pera Palas'ta Gece Yarısı çekimleri başladı
Doya Doya Moda All Star 15 Mart yarışmacıları
Doya Doya Moda All Star 15 Mart yarışmacıları
Emanet 15 Mart neden yok? Emanet 136. bölüm neden yayınlanmadı, bu akşam yayınlanacak mı?
Emanet 15 Mart neden yok? Emanet 136. bölüm neden yayınlanmadı, bu akşam yayınlanacak mı?

Popüler Haberler

Uyanış Büyük Selçuklu Rüstem karakterini kim canlandırıyor? Aytek Şayan kimdir?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Zübeyde kimdir? Sezin Akbaşoğulları kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Yasak Elma dizisi Cansu kimdir? Nilperi Şahinkaya yaşı ve oynadığı diziler
Maraşlı dizisi Savaş kimdir? Saygın Soysal'ın yer aldığı diziler
Maraşlı dizisi Necati kimdir? Serhat Kılıç hakkında bilgiler
Maraşlı dizi oyuncusu Maraşlı kimdir? Burak Deniz hakkında bilgiler
Uyanış: Büyük Selçuklu kaç sezon sürecek?
Yasak Elma dizisine katılan Mehmet Pamukçu kimdir? Sıtkı karakteri kimdir?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Faysal karakterini kim canlandırıyor? İsmail Ege Şaşmaz biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Maraşlı dizisi hangi diziden uyarlama? ATV Maraşlı dizisi konusu
Sol Yanım dizisindeki Zeynep karakteri kimdir?
Show TV Kırmızı Kamyon dizisi oyuncuları kimlerdir?
Ramo dizi oyuncusu Doktor Nehir kimdir? Devrim Özkan hakkında bilgiler
Show TV canlı yayın akışı 12 Mart 2021 Cuma Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
iPad nasıl sıfırlanır? iPad Sıfırlama ve format işlemi
Uyanış Selçuklu dizisinin Sultan Melikşah'ı Buğra Gülsoy'un hayat hikayesi!
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Kesiş kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Volkan Uygun kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Celal Baba, Çukur’a mı geliyor? İdris Baba'nın abisi amca Cumali rolünü kim oynayacak?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisindeki Ebul Kasım kimdir? Ebul Kasım tarihte gerçekten var mı, yaşamış mı?
Çukur dizisindeki İskender karakteri kimdir? Eser Karabil nereli, yaşı kaç?
TRT1 Uyanış Büyük Selçuklu oyuncu kadrosu ve karakter analizi

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.