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Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Zübeyde kimdir? Sezin Akbaşoğulları hakkında bilgiler

Gündemde yer aldığı ilk günden beri büyük merak uyandıran Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Zübeyde kimdir? Sezin Akbaşoğulları hakkında bilgiler haberine ait yeni gelişmeleri takip ediyoruz. Siz de 5 Nisan Pazartesi 20:01 saatinde yayınlanan haberimizden yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

05 Nisan 2021 Pazartesi 20:01
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Zübeyde kimdir? Sezin Akbaşoğulları hakkında bilgiler
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Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Zübeyde karakteri kim?

İlerleyen bölümlerde diziye katılacak olan Zübeyde karakteri, saraya gelmesinin ardından saraydaki bütün dengeleri bozacak.  Dizide Zübeyde karakterini Sezin Akbaşoğulları oynayacak.

Sezin Akbaşoğulları kim?

22 Nisan 1981 İzmir doğumlu olan Sezin Akbaşoğulları, 1.64 boy 54 kiloya sahiptir. Bilkent Üniversitesi’nde Tiyatro Bölümü okumuştur. Akbaşoğulları, aktif bir şekilde oyunculuk yapmaktadır. İlk oyunculuğunu 2000 senesinde yayınlanan Bizim Evin Halleri isimli dizide canlandırdığı Doğa karakteriyle yapmıştır. Oyuncu, günümüze kadar birçok sinema filmi, dizi ve tiyatro oyunlarında bulunmuştur.

Sezen Akbaşoğlu’nun oynadığı diziler

(2002) Bizim Evin Halleri

(2004 ) Gülizar,  Bir Aşk Hikayesi

(2005)  Beyaz Gelincik

(2007) Sır Gibi

(2008)  Derdest

(2009) Ah Kalbim

(2010) Küstüm Çiçeği

(2011)  Sen De Gitme

(2012)  Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi

(2015) Hatırla Gönül

(2017)  Cesur ve Güzel (Cahide Korludağ)

(2017) Ufak Tefek Cinayetler (Elif Işık)

(2018)  Ağlama Anne (Özlem Alan

Sezen Akbaşoğulları’nın resmi ınstagram hesabı

Sezen Akbaşoğulları da aktif ınstagram kullanıcıları arasında yer alıyor. Akbaşoğulları’na ait hesapta 41 gönderi ile 15,6 binden fazla takipçi bulunuyor. Sezin Akbaşoğulları’na ait resmi ınstagram hesabı: @sznakb şeklindedir.

Sezen Akbaşoğulları’nın sevgilisi var mı?                 

Sezin Akbaşoğulları, yakın zamanda yeni sevgilisi ile kameralara yansıdı. Fakat, oyuncunun yeni sevgilisinin kim olduğuna dair henüz bir bilgi bulunmamakta.



Son Güncelleme: 05.04.2021 20:01
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Anahtar Kelimeler:
ZübeydeUyanışbüyükselçuklu
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