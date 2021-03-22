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Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Zenon kimdir? Mete Deran kimdir, nereli yaşı kaç?

Birçok kişinin merak ettiği 22 Mart 2021 Pazartesi günü gündeme gelen Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Zenon kimdir? Mete Deran kimdir, nereli yaşı kaç? konusu hakkında merak edilen ayrıntıları kaleme aldık. 22-03-2021 tarihli haberimizde Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Zenon kimdir? Mete Deran kimdir, nereli yaşı kaç? hakkında güncel bilgileri edinebilirsiniz.

22 Mart 2021 Pazartesi 19:26
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Zenon kimdir? Mete Deran kimdir, nereli yaşı kaç?
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TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Uyanış: Büyük Selçuklu’ya Zenon adında yeni bir karakter dahil oldu. Pazartesi akşamlarının her bölümü heyecanla izlenen diziye Zenon’un da katılmasıyla izleyicileri aksiyon dolu sahneler bekliyor.

Uyanış: Büyük Selçuklu Zenon kimdir?

Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinde Zenon karakterine Mete Deran hayat vermektedir. 28 yaşındaki oyuncu, Beykent Üniversitesi mezunudur. İlerleyen süreçte oyunculuk eğitimine Sadri Alışık Kültür Merkezi’nde devam etmiştir.

Genç oyuncu kariyerine ilk olarak 2016 yılında rol aldığı ‘Kalbimdeki Deniz’ dizisiyle başlamıştır. 2017 yılında da ‘Anne’ dizisinde rol alan oyuncu, aynı yıl Öykü Karayel’in başrolünde olduğu ‘Kalp Atışı’ adlı dizide oynamıştır. 2018 yılında ‘Meryem’ dizisinde rol alan oyuncu, Cihan Fatihi ve Kuruluş Osman dizilerinde de boy göstermiştir.

Tarihte ‘Zenon’ karakteriyle ilgili bir bilgi bulunmamaktadır. Senaristlerin dizinin akışı için böyle bir karakter yarattıkları düşünülüyor.

 



Son Güncelleme: 22.03.2021 19:26
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Anahtar Kelimeler:
Mete DeranBüyük SelçukluUyanışZenon
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