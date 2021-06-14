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Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Zenon kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Mete Deran kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar

Yayına girdiği günden itibaren merak uyandıran ve halen yeni ayrıntıları gelmeye devam eden Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Zenon kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Mete Deran kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar başlıklı haberimizi, 14.06.2021’de yayınlanan bültenimizden okuyabilirsiniz.

14 Haziran 2021 Pazartesi 19:26
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Zenon kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Mete Deran kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
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TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Uyanış: Büyük Selçuklu’ya Zenon adında yeni bir karakter dahil oldu. Pazartesi akşamlarının her bölümü heyecanla izlenen diziye Zenon’un da katılmasıyla izleyicileri aksiyon dolu sahneler bekliyor.

Uyanış: Büyük Selçuklu Zenon kimdir?

Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinde Zenon karakterine Mete Deran hayat vermektedir. 28 yaşındaki oyuncu, Beykent Üniversitesi mezunudur. İlerleyen süreçte oyunculuk eğitimine Sadri Alışık Kültür Merkezi’nde devam etmiştir.

Genç oyuncu kariyerine ilk olarak 2016 yılında rol aldığı ‘Kalbimdeki Deniz’ dizisiyle başlamıştır. 2017 yılında da ‘Anne’ dizisinde rol alan oyuncu, aynı yıl Öykü Karayel’in başrolünde olduğu ‘Kalp Atışı’ adlı dizide oynamıştır. 2018 yılında ‘Meryem’ dizisinde rol alan oyuncu, Cihan Fatihi ve Kuruluş Osman dizilerinde de boy göstermiştir.

Tarihte ‘Zenon’ karakteriyle ilgili bir bilgi bulunmamaktadır. Senaristlerin dizinin akışı için böyle bir karakter yarattıkları düşünülüyor.

 


Son Güncelleme: 14.06.2021 19:26
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Anahtar Kelimeler:
Mete DeranBüyük SelçukluUyanışZenon
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