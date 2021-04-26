Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Zenon kimdir? Gerçek adı ne? Mete Deran oynadığı diziler

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Uyanış: Büyük Selçuklu’ya Zenon adında yeni bir karakter dahil oldu. Pazartesi akşamlarının her bölümü heyecanla izlenen diziye Zenon’un da katılmasıyla izleyicileri aksiyon dolu sahneler bekliyor.
Uyanış: Büyük Selçuklu Zenon kimdir?
Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinde Zenon karakterine Mete Deran hayat vermektedir. 28 yaşındaki oyuncu, Beykent Üniversitesi mezunudur. İlerleyen süreçte oyunculuk eğitimine Sadri Alışık Kültür Merkezi’nde devam etmiştir.
Tarihte ‘Zenon’ karakteriyle ilgili bir bilgi bulunmamaktadır. Senaristlerin dizinin akışı için böyle bir karakter yarattıkları düşünülüyor.
Son Güncelleme: 26.04.2021 19:26