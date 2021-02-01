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Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Zenon karakteri kimdir? Mete Deran kimdir, nereli, kaç yaşında?

Sıcak manşet olarak basında yer almaya başladığı andan beri dikkatleri üzerine toplayan Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Zenon karakteri kimdir? Mete Deran kimdir, nereli, kaç yaşında? haberine dair en yeni detayları öğrenmek istiyorsanız 01.02.2021 tarihli haberimize mutlaka göz atın.

01 Şubat 2021 Pazartesi 19:26
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Zenon karakteri kimdir? Mete Deran kimdir, nereli, kaç yaşında?
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TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Uyanış: Büyük Selçuklu’ya Zenon adında yeni bir karakter dahil oldu. Pazartesi akşamlarının her bölümü heyecanla izlenen diziye Zenon’un da katılmasıyla izleyicileri aksiyon dolu sahneler bekliyor.

Uyanış: Büyük Selçuklu Zenon kimdir?

Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinde Zenon karakterine Mete Deran hayat vermektedir. 28 yaşındaki oyuncu, Beykent Üniversitesi mezunudur. İlerleyen süreçte oyunculuk eğitimine Sadri Alışık Kültür Merkezi’nde devam etmiştir.

Genç oyuncu kariyerine ilk olarak 2016 yılında rol aldığı ‘Kalbimdeki Deniz’ dizisiyle başlamıştır. 2017 yılında da ‘Anne’ dizisinde rol alan oyuncu, aynı yıl Öykü Karayel’in başrolünde olduğu ‘Kalp Atışı’ adlı dizide oynamıştır. 2018 yılında ‘Meryem’ dizisinde rol alan oyuncu, Cihan Fatihi ve Kuruluş Osman dizilerinde de boy göstermiştir.

Tarihte ‘Zenon’ karakteriyle ilgili bir bilgi bulunmamaktadır. Senaristlerin dizinin akışı için böyle bir karakter yarattıkları düşünülüyor.

 



Son Güncelleme: 01.02.2021 19:26
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Anahtar Kelimeler:
Mete DeranBüyük SelçukluUyanışZenon
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