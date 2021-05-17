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Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Turna Hatun diziden ayrıldı mı? Turna Hatun neden ayrıldı?

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Uyanış Büyük Selçuklu yayın hayatına devam ederken başrol oyuncusu Turna Hatunun diziden ayrılması büyük yankı uyandırdı. Sevda Erginci’nin can verdiği Turna Hatun diziden ayrılma sebebi izleyiciler tarafından araştırılıyor. İşte Uyanış Büyük Selçuklu Turna Hatun hakkında merak edilenler

17 Mayıs 2021 Pazartesi 22:24
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Turna Hatun diziden ayrıldı mı? Turna Hatun neden ayrıldı?
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Akli film yapım imzalı TRT 1 dizisi Uyanış Büyük Selçuklu dizisi yayın hayatına 28 Eylül 2020 tarihinden bu yana devam ediyor. Sedat İnci’nin başrol koltuğunda oturduğunu dizi Serdar Özönalan tarafından kaleme alınırken Pazartesi akşamlarının vazgeçilmez dizisi Tuna Hatuna veda etti. İzleyiciler başrol oyuncu Tuna Hatun’un neden ayrıldığını diziye geri dönüp dönmeyeceğini araştırıyor. İşte Tuna Hatunun diziye dönüp dönmeyeceği haberimizde

Selçuklu İmparatorluğunu gözler önüne seren dizi Melikşah’ın hayatını anlatılıyor. Reyting rekorları kıran dizi Selçuklu İmparatorluğu tarihine yer veriyor.

Tuna Hatun ise dizide senaryo gereği ölmektedir. Sevda Erginci senaryo gereği diziye veda etti.

Ahmet Sencer Bey’in eşi olan Tuna Hatun eşini seven aşık bir kadındır. Şelemzar Emir’i İlteber Bey’in kızı olan Tuna Hatun aslında şifacıdır. Hastalara kendi özel hazırladığı karışımlardan içirir.
 

 


Son Güncelleme: 17.05.2021 22:24
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Anahtar Kelimeler:
Turna HatunSevda ErginciUyanış Büyük Selçuklu
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