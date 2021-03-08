İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Ayşegül Çınar gözaltına alındı
Ayşegül Çınar gözaltına alındı
Risk haritası alarm verdi! 8 il için yeni kısıtlamalar geliyor..
Son Dakika
Risk haritası alarm verdi! 8...
Erzurum'daki yanan su efsanesi şaşkınlık yarattı!
Son Dakika
Erzurum'daki yanan su efsanesi şaşkınlık...
Normalleşme başladı! Restoran ve kafeler ilk müşterilerini karşıladı!
Normalleşme başladı! Restoran ve kafeler...

Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi Sultan Alparslan kimdir? Serdar Kılıç

Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi Sultan Alparslan kimdir? Serdar Kılıç ile ilgili olarak gündeme gelen gelişmelerin yeni ayrıntıları birçok okurumuz tarafından merak ediliyor. 8 Mart 2021 Pazartesi tarihli yazımızda Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi Sultan Alparslan kimdir? ile ilgili merak edilen en yeni ayrıntıları kaleme aldık!

08 Mart 2021 Pazartesi 19:15
Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi Sultan Alparslan kimdir? Serdar Kılıç
Takip Et:

Emre Konuk tarafından yönetilen ve senaryosu Serdar Özonalan tarafından yazılan Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinin önemli oyuncuları belli oldu. İzleyiciler tarafından büyük bir heyecanla beklenen Uyanış dizisinde Büyük Selçuklu Devleti’nin yapısı, siyaseti ve savaşları konu ediliyor. Sultan 1. Melikşah’ın hayatından önemli bölümlere yer verilen dizinin 28 Eylül günü TRT 1 ekranlarında izleyicileriyle buluşacağı ifade edilenler arasında yer alıyor. Dizide Nizamülmülk , Gazalî, Ömer Hayyam, Yusuf Hamedan gibi alim, irfan sahibi ve devlet adamlarıyla birlikte Hasan Sabbah gibi Selçuklu Devleti’ni yıkmak için büyük çabalar sarf eden hainler de görülüyor.

Dizinin en önemli karakteri olan Sultan 1. Melikşah’ın babası Sultan Alparslan’ı oynayacak olan oyuncunun belli olmasıyla birlikte izleyiciler bu oyuncu hakkındaki araştırmalarına başladılar. İfade edilenlere bakıldığında Uyanış dizisinde Sultan Alparslan karakterini Serdar Kılıç canlandıracak.

Uyanış Dizisi Sultan Alparslan’ı Canlandıracak Serdar Kılıç Kimdir?

TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olan Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinde Sultan Alparslan’ı canlandıracak oyuncunun Serdar Kılıç olduğu açıklandı. Serdar Kılıç daha önce yine TRT 1 ekranlarında uzun süredir yayınlanan Doğadaki İnsan programında yer alıyordu. Dağcılık eğitimi alan başarılı oyuncu ODTÜ Beden Eğitimi Bölümü’nden mezun olmuştur. 1969 doğumlu olan Serdar Kılıç halen Marmara Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak kariyerine devam etmektedir.



Son Güncelleme: 08.03.2021 19:15
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
SelçukluYeni DiziUyanışTrt 1
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gain Metot dizisi 1. bölüm fragmanı yayınlandı
Gain Metot dizisi 1. bölüm fragmanı yayınlandı
Müge Anlıda Mervenur Polat cinayeti çözüldü mü, son durum ne?
Müge Anlıda Mervenur Polat cinayeti çözüldü mü, son durum ne?
Maraşlı 9. bölüm izle - 8 Mart Pazartesi Maraşlı son bölüm ATV canlı izle
Maraşlı 9. bölüm izle - 8 Mart Pazartesi Maraşlı son bölüm ATV canlı izle
Survivor Poyraz neden yok, ne oldu, sakatlığı ne? Poyraz ne zaman geri dönecek, elendi mi?
Survivor Poyraz neden yok, ne oldu, sakatlığı ne? Poyraz ne zaman geri dönecek, elendi mi?
Masum 352. Bölüm bölüm fragmanı ve 9 Mart 2021 Salı özeti Kanal 7
Masum 352. Bölüm bölüm fragmanı ve 9 Mart 2021 Salı özeti Kanal 7
İlk Öpücük filminin konusu ve oyuncuları kimlerdir? İlk Öpücük film fragmanı
İlk Öpücük filminin konusu ve oyuncuları kimlerdir? İlk Öpücük film fragmanı

Popüler Haberler

Gain Metot dizisi 1. bölüm fragmanı yayınlandı
Uyanış: Büyük Selçuklu Andreas karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Osman Sonant kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Katılım bankasından 30.000 TL faizsiz kredi müjdesi
Çukur dizisi Kulkan Erdenet karakterini kim canlandırıyor? Mert Yazıcıoğlu kimdir?
Sefirin Kızı dizisi Sahra kimdir? Deniz Işın'ın hayatı ve rol aldığı yapımlar
Yasak Elma dizisi Selin kimdir? Aylin Veziroğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Ebul Kasım kimdir? Emre Erçil kimdir, nereli yaşı kaç?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Başulu Hatun kimdir? Pınar Töre kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Maraşlı dizisinde Oğuz karakterine Mert Ateş hayat veriyor
Çukur Cumali amca kimdir? Çetin Tekindor Çukur kadrosuna mı katılacak?
Bim Cuma 19 Şubat – 26 Şubat 2021 aktüel ürünler indirim kampanyası broşürü
Benim Adım Melek Seyran kimdir? Gerçek adı nedir? Yağmur Özbasmacı Mermer hakkında bilgiler
Bumblebee film konusu, oyuncuları, karakterleri, fragmanı,
Otobüs kartına HES kodu yükleme işlemi nasıl yapılır?
Tunceli Belediye Başkanı Maçoğlu'nun kardeşi kimdir? Komünist Başkanın kardeşi gözaltına alındı!
KPSS 3303 nitelik kodu ne işe yarar, nedir, hangi şartları taşır?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Arslantaş (İlker Kızmaz) kimdir?
Çukur dizisindeki Namık karakteri Kimdir? Yıldırım Şimşek dizideki rolü ve hayatı
8 Mart 2021 Pazartesi koronavirüs tablosu açıklandı 8 Mart 2021 Pazartesi Türkiye'de bugünkü vaka sayısı
Yasak Elma dizisi Mahmut kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Mert Altınışık kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Gevher Hatun kimdir? Leyla Feray hakkında bilgiler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.