İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Son Dakika.. Meteoroloji İstanbul için sarı uyarı verdi
Son Dakika.. Meteoroloji İstanbul için...
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık sınırsız fotoğraf yedekleme olmayacak!
Son Dakika
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık...
40 yaş ve üzeri öğretmenler için randevu sistemi açıldı!
Son Dakika
40 yaş ve üzeri öğretmenler...
Cedi Osman’la Maldivler’de tatil yapan Ebru Şahin adeta şov yaptı!
Cedi Osman’la Maldivler’de tatil yapan...

Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Sultan Alparslan kimdir? Barış Arduç kim?

TRT1 ekranlarında yayınlanan Uyanış Büyük Selçuklu dizisi yayın hayatına devam ederken dizinin yeni sezonunu belirledi. Barış Arduç Sultan Alparslan karakterine can verecek. Melikşah dönemi ile başlayan dizi yeni sezona Sultan Alparslan ile devam ederken dizi izleyicileri Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Sultan Alparslan kimdir? Barış Arduç kim? gibi sorulara yanıt arıyor. İşte Uyanış Büyük Selçuklu Sultan Alparslan ve Barış Arduç hakkında merak edilenler

31 Mayıs 2021 Pazartesi 21:09
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Sultan Alparslan kimdir? Barış Arduç kim?
Takip Et:

Yeni sezonda Sultan Alparslan karakterine can verecek olan Barış Arduç Uyanış Büyük Selçuklu dizisi kadrosuna dahil oldu. Dizi yeni sezona Diriliş Büyük Selçuklu adı ile ekrana gelmesi bekleniyor. Melkşah dönemini anlatan dizi şimdi Sultan Alparslan’ın hayatını anlatacak.

Dizi severler Barış Arduç’un kim olduğunu merak ederken oyuncu hakkında araştırmalara koyuldu. İşte Arduç’un kariyeri haberimizde

Barış Arduç kimdir?

1987 İsviçre doğumlu oyuncu ilk kez Ayla Algan tarafından oyunculuk sektörüne atıldı. Algan tarafından oyunculuk eğitimi alan yakışıklı oyuncu ilk dizisi Pis Yedili oldu.  Benim için üzülme, Bugünün Saraylısı gibi dizilerde oynayan oyuncu en popüler dizisi ‘Kiralık Aşk’ oldu. Başrolleri Elçin Sangu ile paylaşan oyuncu o dönem en sevilen başarılı ve yakışıklı oyuncu oldu. Daha sonra Mutluluk Zamanı adlı projede yer aldı. Son olarak Çukur ve Kuzgun dizilerinde kendini gösteren oyuncu 2021-2022 sezonu Uyanış Büyük Selçuklu Sultan Alpaslan ya da Diriliş Büyük Selçuklu Sultan Alpaslan karakterini canlandıracak.


Son Güncelleme: 31.05.2021 21:09
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Uyanış Büyük Selçuklu Dizisi Sultan Alparslan Kimdir?Barış Arduç
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uyanış: Büyük Selçuklu 2. sezon oyuncu kadrosunda kimler var?
Uyanış: Büyük Selçuklu 2. sezon oyuncu kadrosunda kimler var?
Bozkır Arslanı Celaleddin Kutlubike gerçekte kimdir? Yulduz Radjabova kimdir, kaç yaşında, evli mi?
Bozkır Arslanı Celaleddin Kutlubike gerçekte kimdir? Yulduz Radjabova kimdir, kaç yaşında, evli mi?
Bozkır Aslanı Celaleddin Türkan Hatun gerçekte kimdir, kaç yaşında, evli mi, hangi dizilerde oynadı?
Bozkır Aslanı Celaleddin Türkan Hatun gerçekte kimdir, kaç yaşında, evli mi, hangi dizilerde oynadı?
Metresler dizisi oyuncuları kimler, konusu ne?
Metresler dizisi oyuncuları kimler, konusu ne?
The Expanse 6. sezonu çekilecek mi? The Expanse 6. sezon ne zaman yayınlanacak?
The Expanse 6. sezonu çekilecek mi? The Expanse 6. sezon ne zaman yayınlanacak?
Gelinim Mutfakta Neslihan Beykozlu kimdir? Neslihan Beykozlu kaç yaşında, nereli?
Gelinim Mutfakta Neslihan Beykozlu kimdir? Neslihan Beykozlu kaç yaşında, nereli?

Popüler Haberler

Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Sultan Alparslan kimdir? Barış Arduç kim?
Uyanış: Büyük Selçuklu 2. sezon oyuncu kadrosunda kimler var?
Bozkır Arslanı Celaleddin Kutlubike gerçekte kimdir? Yulduz Radjabova kimdir, kaç yaşında, evli mi?
Bozkır Aslanı Celaleddin Türkan Hatun gerçekte kimdir, kaç yaşında, evli mi, hangi dizilerde oynadı?
Metresler dizisi oyuncuları kimler, konusu ne?
The Expanse 6. sezonu çekilecek mi? The Expanse 6. sezon ne zaman yayınlanacak?
Gelinim Mutfakta Neslihan Beykozlu kimdir? Neslihan Beykozlu kaç yaşında, nereli?
Ada Masalı ne zaman yayınlanacak? Ada Masalı dizisinin tekrarları ne zaman?
Hasan Sabbah tarihte nasıl öldü? Uyanış Büyük Selçuklu Hasan Sabbah tarihte kimdir, kim öldürdü?
Maraşlı Hamiyet kimdir? Güneş Hayat hakkında bilgiler
Kırmızı Oda dizisinin Tuna'sı Gülçin Kültür Şahin'in hayat hikayesi!
Kağıt Ev 7. Bölüm Fragmanı – 31 Mayıs 2021 Pazartesi
Türk telekom 10 gb bedava internet paketi 2021
Bulgaristan asgari ücret ve yaşam maliyeti ne kadar? 2021
MEB 2020 AÖO 2. Dönem sınav sonuçları için tarih belli oldu mu? AÖO 2. Dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisindeki Zübeyde karakteri kimdir?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Rüstem kimdir? Aytek Şayan kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Maraşlı Hurdacı kimdir? Hakan Boyav hakkında bilgiler
Çukur dizisi Kulkan Erdenet (Genco Özak) kimdir?
1 Haziran 2021 BİM aktüel ürünleri
Maraşlı dizisi Aziz Türel kimdir? Kerem Atabeyoğlu hakkında bilgiler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.