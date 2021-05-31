Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Sultan Alparslan kimdir? Barış Arduç kim?

Yeni sezonda Sultan Alparslan karakterine can verecek olan Barış Arduç Uyanış Büyük Selçuklu dizisi kadrosuna dahil oldu. Dizi yeni sezona Diriliş Büyük Selçuklu adı ile ekrana gelmesi bekleniyor. Melkşah dönemini anlatan dizi şimdi Sultan Alparslan’ın hayatını anlatacak.

Barış Arduç kimdir?

Dizi severler Barış Arduç’un kim olduğunu merak ederken oyuncu hakkında araştırmalara koyuldu. İşte Arduç’un kariyeri haberimizde

1987 İsviçre doğumlu oyuncu ilk kez Ayla Algan tarafından oyunculuk sektörüne atıldı. Algan tarafından oyunculuk eğitimi alan yakışıklı oyuncu ilk dizisi Pis Yedili oldu. Benim için üzülme, Bugünün Saraylısı gibi dizilerde oynayan oyuncu en popüler dizisi ‘Kiralık Aşk’ oldu. Başrolleri Elçin Sangu ile paylaşan oyuncu o dönem en sevilen başarılı ve yakışıklı oyuncu oldu. Daha sonra Mutluluk Zamanı adlı projede yer aldı. Son olarak Çukur ve Kuzgun dizilerinde kendini gösteren oyuncu 2021-2022 sezonu Uyanış Büyük Selçuklu Sultan Alpaslan ya da Diriliş Büyük Selçuklu Sultan Alpaslan karakterini canlandıracak.