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Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Rüstem’i kim canlandırıyor? Aytek Şayan'ın biyografisi

Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Rüstem’i kim canlandırıyor? Aytek Şayan'ın biyografisi konusu uzun süre gündemi takip edenler tarafından merak ediliyordu. Konuyla ilgili olarak basına aktarılan tüm yeni gelişmelere yer verdiğimiz Şubat 8 Pazartesi tarihindeki haberimizden Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Rüstem’i kim canlandırıyor? Aytek Şayan'ın biyografisi hakkında kaleme aldığımız ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

08 Şubat 2021 Pazartesi 20:02
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Rüstem’i kim canlandırıyor? Aytek Şayan'ın biyografisi
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TRT 1 ekranlarında yayınlanan izleyicilerin büyük ilgisini çeken tarih dizilerinden olan Uyanış Büyük Selçuklu dizisi her hafta pazartesi akşamları izleyicisi ile buluşuyor. Her hafta heyecan, entrika ve aksiyon dolu sahneleriyle izleyicisini ekran başına bağlayan dizide bu hafta Batinilerin Baş Dai olan Hasan Sabbah’ın etkisi ve gücü giderek artarken, Sencer’in sürekli farklı sebeplerden dolayı suçlanarak kendini bu iftiralardan kurtarmaya çalışıyor. Dizide Bizans Büyükelçisi Ducas, Batı’dan Rüstem’i öldürerek suçu Sencer’e attı. İzleyiciler merakla ilerleyen bölümleri ve olayları merak ederken dizinin karakteri olan Rüstem kimdir sorusu merak konusu oldu. 

Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin Rüstem karakterine hayat veren oyuncu Aytek Şayandır. Peki Aytek Şayan kimdir? Hangi dizilerde oynamıştır? gibi sorular araştırılmaya başlanmıştır. Siz okuyucularımız için Aytek Şayan hakkındaki bilgileri haberimizde derledik. 

Aytek Şayan kimdir?

Aytek Şayan 1985 yılında İzmir’de dünyaya gözlerini açmıştır. Veterinerlik fakültesindeki yüksek öğrenimini yarıda bırakarak Bilkent Üniversitesinde eğitim hayatına devam eden Şayan, 2013 yılında Tiyatro bölümünden mezun olmuştur. 2017 yılında ilk televizyon dizisi hayatına İsimsizler adlı dizide başlamıştır. Dizide 11 bölüm bulunmuştur. Ardından 2018 yılında şimdi olduğu gibi TRT1 erkanlarında önemli tarih dizilerinden olan ve izleyicisini büyük bir heyecanla televizyon karşısında geçiren Diriliş Ertuğrul dizisinde Lais karakteriyle 7 bölüm oynamıştır. 2019 yılının başlarında Star TV’de yayınlanan Kuzgun dizisinin ana kadrosunda yer almıştır. Şu an ise Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Rüstem karakterine hayat vermektedir. 



Son Güncelleme: 08.02.2021 20:02
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Anahtar Kelimeler:
Aytek şayanUyanış Büyük SelçukluTRT1
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