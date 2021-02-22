İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Denizli'de kumar operasyonu: 22 kişiye 99 bin TL ceza kesildi!
Denizli'de kumar operasyonu: 22 kişiye...
Ekvador’da spor muhabiri canlı yayında silahlı soyguna uğradı
Ekvador’da spor muhabiri canlı yayında...
Yarın o iki ilde kar tatili
Son Dakika
Yarın o iki ilde kar...
Kafe ve restoranların açılmasında hangi önlemler alınacak? İşte TSE standartları..
Son Dakika
Kafe ve restoranların açılmasında hangi...

Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Rüstem kimdir? Aytek Şayan yaşı ve oynadığı diziler

Okurlarımızın meraklarını uyandıran ve bir süredir gündemde yer alan Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Rüstem kimdir? Aytek Şayan yaşı ve oynadığı diziler haberi ile ilgili olarak taze gelişmelerden haberdar olmak istiyorsanız, 22 Şubat 2021 tarihli haberimizden ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

22 Şubat 2021 Pazartesi 20:14
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Rüstem kimdir? Aytek Şayan yaşı ve oynadığı diziler
Takip Et:

TRT 1 ekranlarında yayınlanan izleyicilerin büyük ilgisini çeken tarih dizilerinden olan Uyanış Büyük Selçuklu dizisi her hafta pazartesi akşamları izleyicisi ile buluşuyor. Her hafta heyecan, entrika ve aksiyon dolu sahneleriyle izleyicisini ekran başına bağlayan dizide bu hafta Batinilerin Baş Dai olan Hasan Sabbah’ın etkisi ve gücü giderek artarken, Sencer’in sürekli farklı sebeplerden dolayı suçlanarak kendini bu iftiralardan kurtarmaya çalışıyor. Dizide Bizans Büyükelçisi Ducas, Batı’dan Rüstem’i öldürerek suçu Sencer’e attı. İzleyiciler merakla ilerleyen bölümleri ve olayları merak ederken dizinin karakteri olan Rüstem kimdir sorusu merak konusu oldu. 

Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin Rüstem karakterine hayat veren oyuncu Aytek Şayandır. Peki Aytek Şayan kimdir? Hangi dizilerde oynamıştır? gibi sorular araştırılmaya başlanmıştır. Siz okuyucularımız için Aytek Şayan hakkındaki bilgileri haberimizde derledik. 

Aytek Şayan kimdir?

Aytek Şayan 1985 yılında İzmir’de dünyaya gözlerini açmıştır. Veterinerlik fakültesindeki yüksek öğrenimini yarıda bırakarak Bilkent Üniversitesinde eğitim hayatına devam eden Şayan, 2013 yılında Tiyatro bölümünden mezun olmuştur. 2017 yılında ilk televizyon dizisi hayatına İsimsizler adlı dizide başlamıştır. Dizide 11 bölüm bulunmuştur. Ardından 2018 yılında şimdi olduğu gibi TRT1 erkanlarında önemli tarih dizilerinden olan ve izleyicisini büyük bir heyecanla televizyon karşısında geçiren Diriliş Ertuğrul dizisinde Lais karakteriyle 7 bölüm oynamıştır. 2019 yılının başlarında Star TV’de yayınlanan Kuzgun dizisinin ana kadrosunda yer almıştır. Şu an ise Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Rüstem karakterine hayat vermektedir. 



Son Güncelleme: 22.02.2021 20:14
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Aytek şayanUyanış Büyük SelçukluTRT1
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kalben kimdir? Şarkıcı Kalben hakkında bilgiler
Kalben kimdir? Şarkıcı Kalben hakkında bilgiler
Sadakatsiz dizisine bomba transfer! Cemal Hünal, Sadakatsiz'de!
Sadakatsiz dizisine bomba transfer! Cemal Hünal, Sadakatsiz'de!
Ramo'nun Sibel'i Esra Bilgiç Hollywood projesinde görev alacak!
Ramo'nun Sibel'i Esra Bilgiç Hollywood projesinde görev alacak!
ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da bir isim daha ayrılıyor!
ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da bir isim daha ayrılıyor!
Karınca Adam filmi konusu ve oyuncuları
Karınca Adam filmi konusu ve oyuncuları
Boğaziçi TV, YouTube ve Twitch üzerindne yayına başladı
Boğaziçi TV, YouTube ve Twitch üzerindne yayına başladı

Popüler Haberler

Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Rüstem kimdir? Aytek Şayan yaşı ve oynadığı diziler
Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin Zübeyde'si Sezin Akbaşoğulları'nın hayat hikayesi!
Yasak Elma dizisi Cansu kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Nilperi Şahinkaya kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Maraşlı dizisi Nuran karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Nesrin Yılmaz kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Maraşlı dizisi Savaş kimdir? Saygın Soysal'ın hayatı!
Maraşlı dizisi hangi diziden uyarlama?
Maraşlı Necati kimdir? Serhat Kılıç gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri
Maraşlı dizisi Aziz Türel’i kim canlandırıyor? Kerem Atabeyoğlu'nun biyografisi
Maraşlı Firuzan karakterini kim canlandırıyor? Rojda Demirer kimdir?
Maraşlı dizisi Dilşad kimdir? Melis İşiten doğum tarihi
Azeri psikolog Nez kimdir? Azeri psikolog Nez hakkında bilgiler
SGK, KYK, trafik cezaları ve vergi affı ne zaman çıkacak?
Elektrik aboneliği başvurusu nasıl yapılır? 2021 Elektrik aboneliği için talep edilen belgeler
2020 İnşaat tamamlama kredisi veren bankalar hangileridir? İnşaat kredisi şartları nelerdir?
Hem Kadın Hem Anne Programı başvuru formu ve iletişim bilgileri
Maraşlı dizisi Maraşlı kimdir? Burak Deniz yaşı ve oynadığı diziler
Sefirin Kızı dizisi Sahra kimdir? Deniz Işın yer aldığı dizi ve film yapımları
Uyanış Büyük Selçuklu Hasan Sabbah kimdir, gerçek tarihte var mıydı?
Maraşlı dizisi İlhan’ı kim canlandırıyor? Cemil Büyükdöğerli'nin biyografisi
Yasak Elma dizisi Çağatay kimdir? Berk Oktay kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Yasak Elma dizisi Mahmut kimdir? Mert Altınışık hakkında bilgiler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.