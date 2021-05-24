İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
21 Mayıs 2021 vaka tablosu açıklandı! Vaka sayısı 10 binin altında
Son Dakika
21 Mayıs 2021 vaka tablosu...
Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Son Dakika
Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem meydana...
Koronavirüs aşısı kısırlık mı yapıyor? Uzman isimden çarpıcı yanıt
Son Dakika
Koronavirüs aşısı kısırlık mı yapıyor?...
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Son Dakika
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!

Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Rüstem karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Aytek Şayan kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar

Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Rüstem karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Aytek Şayan kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar haberi ile ilgili olarak sıcak gelişmeler, objektif yazar kadromuzun kalemiyle yayınlanmaya devam ediyor. Hemen şimdi 24.05.2021 tarihli haberimizi okuyarak gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

24 Mayıs 2021 Pazartesi 20:01
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Rüstem karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Aytek Şayan kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Takip Et:

TRT 1 ekranlarında yayınlanan izleyicilerin büyük ilgisini çeken tarih dizilerinden olan Uyanış Büyük Selçuklu dizisi her hafta pazartesi akşamları izleyicisi ile buluşuyor. Her hafta heyecan, entrika ve aksiyon dolu sahneleriyle izleyicisini ekran başına bağlayan dizide bu hafta Batinilerin Baş Dai olan Hasan Sabbah’ın etkisi ve gücü giderek artarken, Sencer’in sürekli farklı sebeplerden dolayı suçlanarak kendini bu iftiralardan kurtarmaya çalışıyor. Dizide Bizans Büyükelçisi Ducas, Batı’dan Rüstem’i öldürerek suçu Sencer’e attı. İzleyiciler merakla ilerleyen bölümleri ve olayları merak ederken dizinin karakteri olan Rüstem kimdir sorusu merak konusu oldu. 

Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin Rüstem karakterine hayat veren oyuncu Aytek Şayandır. Peki Aytek Şayan kimdir? Hangi dizilerde oynamıştır? gibi sorular araştırılmaya başlanmıştır. Siz okuyucularımız için Aytek Şayan hakkındaki bilgileri haberimizde derledik. 

Aytek Şayan kimdir?

Aytek Şayan 1985 yılında İzmir’de dünyaya gözlerini açmıştır. Veterinerlik fakültesindeki yüksek öğrenimini yarıda bırakarak Bilkent Üniversitesinde eğitim hayatına devam eden Şayan, 2013 yılında Tiyatro bölümünden mezun olmuştur. 2017 yılında ilk televizyon dizisi hayatına İsimsizler adlı dizide başlamıştır. Dizide 11 bölüm bulunmuştur. Ardından 2018 yılında şimdi olduğu gibi TRT1 erkanlarında önemli tarih dizilerinden olan ve izleyicisini büyük bir heyecanla televizyon karşısında geçiren Diriliş Ertuğrul dizisinde Lais karakteriyle 7 bölüm oynamıştır. 2019 yılının başlarında Star TV’de yayınlanan Kuzgun dizisinin ana kadrosunda yer almıştır. Şu an ise Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Rüstem karakterine hayat vermektedir. 


Son Güncelleme: 24.05.2021 20:01
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Aytek şayanUyanış Büyük SelçukluTRT1
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Habertürk TV Veyis Ateş kimdir? Veyis Ateş nereli, kaç yaşında? Veyis Ateş hakkında bilgiler
Habertürk TV Veyis Ateş kimdir? Veyis Ateş nereli, kaç yaşında? Veyis Ateş hakkında bilgiler
Süleyman Soylu hangi kanalda, canlı yayını saat kaçta?
Süleyman Soylu hangi kanalda, canlı yayını saat kaçta?
La Casa De Papel 5. sezon ne zaman? La Casa De Papel'in yeni sezonu ve final sezonu yayın tarihi belli oldu!
La Casa De Papel 5. sezon ne zaman? La Casa De Papel'in yeni sezonu ve final sezonu yayın tarihi belli oldu!
Hadise O Ses Türkiye’den ayrıldı mı, neden ayrıldı?
Hadise O Ses Türkiye’den ayrıldı mı, neden ayrıldı?
Sadakatsiz 26 Mayıs neden yok, neden yayınlanmadı? Sadakatsiz sezon finali mi yaptı? Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman?
Sadakatsiz 26 Mayıs neden yok, neden yayınlanmadı? Sadakatsiz sezon finali mi yaptı? Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman?
Atiye 3. sezon ne zaman yayınlanacak? 2021 Atiye yeni sezon gelecek mi?
Atiye 3. sezon ne zaman yayınlanacak? 2021 Atiye yeni sezon gelecek mi?

Popüler Haberler

Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Rüstem karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Aytek Şayan kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin Zübeyde'si Sezin Akbaşoğulları'nın hayat hikayesi!
Yasak Elma dizisi Cansu karakterini kim canlandırıyor? Nilperi Şahinkaya biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Maraşlı dizisi Savaş kimdir? Saygın Soysal kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Maraşlı dizisi Necati kimdir? Serhat Kılıç yer aldığı dizi ve film yapımları
Maraşlı dizisi Maraşlı kimdir? Burak Deniz kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Uyanış: Büyük Selçuklu kaç sezon sürecek?
Yasak Elma dizisi Sıtkı kimdir? Mehmet Pamukçu'nun yer aldığı diziler
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Faysal kimdir? İsmail Ege Şaşmaz yer aldığı dizi ve film yapımları
Maraşlı hangi kitaptan uyarlama? Maraşlı orijinali ne?
Anneler 151. bölüm izle 24 Mayıs Pazartesi son bölüm - Anneler yeni bölüm canlı izle TRT1
Uyanış: Büyük Selçuklu Sencer kimdir? Gerçek adı ne? Ekin Koç oynadığı diziler
Yemin dizisi Feride kimdir? Cansu Tuman hakkında bilgiler
Kefaret dizisi Zeynep kimdir? Lavinya Ünlüer yer aldığı dizi ve film yapımları
Eski kimlikle hes kodu nasıl alınır? HES kodu alma yöntemi
Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin Gevher Hatun'u Leyla Feray'ın hayat hikayesi!
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Ebul Kasım kimdir? Emre Erçil doğum tarihi
Uyanış Selçuklu dizisi Sultan Melikşah kimdir? Buğra Gülsoy kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi İlteber Şelemzar Emiri kimdir? Taner Turan kimdir, nereli yaşı kaç?
Maraşlı dizisi İlhan’ı kim canlandırıyor? Cemil Büyükdöğerli'nin biyografisi
Celal Baba, Çukur’a mı geliyor? İdris Baba'nın abisi amca Cumali rolünü kim oynayacak?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.