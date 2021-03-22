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Uyanış Büyük Selçuklu dizisi reyting sonuçları nasıl sonuçlandı? Dizi izlendi mi? reyting detayları

Uyanış Büyük Selçuklu dizisi reyting sonuçları nasıl sonuçlandı? Dizi izlendi mi? reyting detayları konusu ile okurlarımız tarafından yeni gelişmeleri büyük ölçüde merak edilen habere dair tüm ayrıntıları 22 Mart 2021 Pazartesi tarihli haberimizde kaleme aldık. Siz de Uyanış Büyük Selçuklu dizisi reyting sonuçları nasıl sonuçlandı? Dizi izlendi mi? reyting detayları haberimize göz atarak Mart 22 Pazartesi tarihli son gelişmeler hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

22 Mart 2021 Pazartesi 21:52
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi reyting sonuçları nasıl sonuçlandı? Dizi izlendi mi? reyting detayları
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TRT 1 kanalında yeni başlayan Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi sezona iddialı bir giriş yaptı. Büyük Selçuklu devletinin imparatorluk dönemi ve siyasi gelişmelerinin yanı sıra I.Melikşah’ın serüvenini konu edinen dizi, güçlü oyuncu kadrosuyla da adından söz ettiriyor. Dizide Buğra Gülsoy I.Melikşah karakterine hayat verirken ona Hatice Şendil, Ekin Koç, Sevda Erginci, Leyla Lydia Tuğutlu, Mehmet Özgür, İlker Kızmaz, Cemal Toktaş, Osman Sonant ve Gürkan Uygun gibi isimler eşlik ediyor.

Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi izleyici yorumları

Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi yeni sezona damga vurdu. Öncelikle dizinin oyuncu kadrosu ile karakter-oyuncu eşleştirmeleri oldukça başarılı bulundu. Dizi, izleyicilere Büyük Selçuklu devletinin tarihini en doğru şekilde aktarmaya çalışırken, aynı zamanda devlet içerisindeki özel yaşamdan kesitleri de izlemekteyiz.

Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi Pazartesi akşamları ekrana geldiği için karşısında aynı gün yayınlanan başarılı birçok dizi olsa da, Total'de gün birincisi olarak zirveye yerleşti. Dizi yine AB sıralamasında da birinciliği elden bırakmıyor. 

Uyanış Büyük Selçuklu dizisi tam anlamıyla sezona damgasını vurdu. Gerek konusu gerek oyuncu kadrosu ve tarihi dokusuyla izleyiciyi ekrana kilitlemeyi başardı.  

Her hafta reytinglerde birinci sıraya yerleşen Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi bu haftaki reyting sonuçlarına göre Total de ikinci sıraya düştü ama AB’de birinci sırada yer alıyor. İşte 21 Aralık günü reyting sonuçları:

TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

1 - ÇUKUR

2 - UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU

3 - SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER

4 - YASAK ELMA

5 - ESRA EROL'DA

6-SEFİRİN KIZI

7.MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

8-MASTERCHEF TÜRKİYE

9- Hava Durumu

10-SHOW ANA HABER

AB REYTİNG SONUÇLARI

1 - UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU

2 - SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER

3 - YASAK ELMA

4 - ÇUKUR

5 - MASTERCHEF TÜRKİYE

6-SEFİRİN KIZI

7-UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU(ÖZET)

8-MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

9-HAVA DURUMU

10-ESRA EROL'DA

 

 

 



Son Güncelleme: 22.03.2021 21:52
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Anahtar Kelimeler:
Trt 1Buğra GülsoyMelikşahBüyük SelçukluUyanış
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