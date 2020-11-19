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Uyanış Büyük Selçuklu dizisi oyuncuları ve konusu

TRT 1 ekranlarının tarihi dizisi Uyanış Büyük Selçuklu izleyicilerin beğenisini kazandı. Dizinin sevenleri Uyanış Büyük Selçuklu dizisi oyuncuları ve konusunu araştırmaya başladı.

19 Kasım 2020 Perşembe 09:11
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi oyuncuları ve konusu
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TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Uyanış Büyük Selçuklu izleyicilerden tam not aldı. Yönetmenliğini Emre Konuk’un üstlendiği, senaryosunu Serdar Özonalan’ın kaleme aldığı tarihi dizide Büyük Selçuklu Devleti’nin yapısı, siyasi olayları ve yapılan savaşlar anlatılıyor. Dizide Sultan Melikşah’ın hayatı işleniyor.

Dizide yer alan oyuncular ve canlandırdıkları karakterler ise şu şekilde;

Buğra Gülsoy – Melikşah

Hatice Şendil – Terken Hatun

Gürkan Uygun – Hasan Sabbah

Ekin Koç – Ahmed Sencer

Leyla Lydia Tuğutlu – Elçin

İlker Kızmaz – Arslantaş

Mehmet Özgür – Nizamülmülk

Cemal Toktaş – Gazzâlî

Osman Sonant – Andreas


Sevda Erginci – Tuna

Murat Garipağaoğlu – Abd’ûl-Melik bin Attaş

Bülent Alkış – Ömer Hayyam

Çiğdem Selışık Onat – Seferiye Hatun

Ali Gözüşirin – Muhammed Tapar

Leyla Feray – Gevher Hatun

Serdar Kılıç – Alp Arslan

Volkan Keskin – Bozkuş

Mehmet Bozdoğan – Tâcülmülk

Ertuğrul Postoğlu – Korkut Ata

Nik Xhelilaj – Yorgos

Janbi Ceylan – Aydoğdu



Son Güncelleme: 19.11.2020 09:11
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DiziTRT
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