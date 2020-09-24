Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler

28 Eylül Pazartesi günü ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak olan dizide Ekin Koç, Buğra Gülsoy, Hatice Şendil, Gürkan Uygun, Leyla Lydia Tuğutlu, Sevda Erginci, Mehmet Özgür, Cemal Toktaş, Osman Sonant, Leyla Feray, İlker Kızmaz, Ali Gözüşirin, Çiğdem Selışık Onat, Murat Garipağaoğlu, Nik Xhelilaj ve Erdem Akakçe gibi başarılı isimler yer alıyor.

Dizide yer alan oyuncuların canlandıracağı karakterler ise şu şekilde;

Buğra Gülsoy – Melikşah

Sencer – Ekin Koç

Buğra Gülsoy dizide Sultan Melikşah’ı canlandıracak.

Dizide Sencer karakterine Ekin Koç hayat veriyor. Sencer Selçuklunun en cesur kahramanı olarak bilinmektedir.

Terken Hatun – Hatice Şendil

Hatice Şendil’in canlandırdığı Terken Hatun, Melikşah’a deli divane aşık olan ancak hırslarına yenik düşen bir hatundur.