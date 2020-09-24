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Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler

TRT 1 ekranlarının heyecanla beklenen yeni dizisi Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinin oyuncuları merak ediliyor. Gösterişli sahneleriyle heyecan uyandıran dizinin oyuncu kadrosu da bir hayli dikkat çekiyor.

24 Eylül 2020 Perşembe 17:55
Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler
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28 Eylül Pazartesi günü ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak olan dizide Ekin Koç, Buğra Gülsoy, Hatice Şendil, Gürkan Uygun, Leyla Lydia Tuğutlu, Sevda Erginci, Mehmet Özgür, Cemal Toktaş, Osman Sonant, Leyla Feray, İlker Kızmaz, Ali Gözüşirin, Çiğdem Selışık Onat, Murat Garipağaoğlu, Nik Xhelilaj ve Erdem Akakçe gibi başarılı isimler yer alıyor.

Dizide yer alan oyuncuların canlandıracağı karakterler ise şu şekilde;

Buğra Gülsoy – Melikşah


Buğra Gülsoy dizide Sultan Melikşah’ı canlandıracak.

Sencer – Ekin Koç

Dizide Sencer karakterine Ekin Koç hayat veriyor. Sencer Selçuklunun en cesur kahramanı olarak bilinmektedir.

Terken Hatun – Hatice Şendil

Hatice Şendil’in canlandırdığı Terken Hatun, Melikşah’a deli divane aşık olan ancak hırslarına yenik düşen bir hatundur.



Son Güncelleme: 24.09.2020 17:55
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Anahtar Kelimeler:
Uyanış Büyük SelçukluBuğra Gülsoy
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