Uyanış Büyük Selçuklu dizisi nerede, hangi şehirde çekiliyor?

TRT 1 ekranlarının yeni tarihi dizisi Uyanış Büyük Selçuklu ilk beş bölümüyle beğenileri kazandı. Yeni dizi oyuncu kadrosuyla dikkatleri çekerken, sahnelerin çekildiği alanlarda dikkatleri çekti. Her hafta Pazartesi akşamı 20:00’de yeni bölümüyle yayınlanan dizinin nerede çekildiği merak ediliyor.

Uyanış Büyük Selçuklu nerede çekiliyor?

Uyanış Büyük Selçuklu konusu

Akli Film imzalı dizinin hazırlıkları tam 3 yıl sürdü. Dizinin senaryosunu Serdar Özönalan ve Emre Konuk kaleme alıyor. Öte yandan dizinin yönetmenliğini Sedat İnci üstlenmiştir. Dizinin çekimleri ise İstanbul Beykoz’da ve Riva’daki ormanlık alanlara kurulan özel setlerde çekiliyor.

Sultan Melikşah, babası Sultan Alpaslan’ın ardından tahta geçer. Dizide Sultan Melikşah ve Selçuklu Devleti’nin yükselişi anlatılmaktadır. Sultan Melikşah kendi dönemi içerisinde devleti adeta altın bir çağa yükseltir ancak devlet büyüdükçe düşmanları da artar. Dış düşmanların yanı sıra Melikşah’ın saray içerisinde de düşmanları artar. Dizide dönemin savaşları, sarayın durumu ile diplomatik ilişkiler konu edinmektedir.