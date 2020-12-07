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Uyanış Büyük Selçuklu dizisi nerede, hangi şehirde çekiliyor?

Uyanış Büyük Selçuklu dizisi reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Dizinin sahnelerindeki tarihi doku dikkatleri çekerken izleyiciler Uyanış Büyük Selçuklu dizisi nerede, hangi şehirde çekiliyor sorusunu araştırıyor.

07 Aralık 2020 Pazartesi 18:28
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi nerede, hangi şehirde çekiliyor?
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TRT 1 ekranlarının yeni tarihi dizisi Uyanış Büyük Selçuklu ilk beş bölümüyle beğenileri kazandı. Yeni dizi oyuncu kadrosuyla dikkatleri çekerken, sahnelerin çekildiği alanlarda dikkatleri çekti. Her hafta Pazartesi akşamı 20:00’de yeni bölümüyle yayınlanan dizinin nerede çekildiği merak ediliyor.

Uyanış Büyük Selçuklu nerede çekiliyor?

Akli Film imzalı dizinin hazırlıkları tam 3 yıl sürdü. Dizinin senaryosunu Serdar Özönalan ve Emre Konuk kaleme alıyor. Öte yandan dizinin yönetmenliğini Sedat İnci üstlenmiştir. Dizinin çekimleri ise İstanbul Beykoz’da ve Riva’daki ormanlık alanlara kurulan özel setlerde çekiliyor.

Uyanış Büyük Selçuklu konusu

Sultan Melikşah, babası Sultan Alpaslan’ın ardından tahta geçer. Dizide Sultan Melikşah ve Selçuklu Devleti’nin yükselişi anlatılmaktadır. Sultan Melikşah kendi dönemi içerisinde devleti adeta altın bir çağa yükseltir ancak devlet büyüdükçe düşmanları da artar. Dış düşmanların yanı sıra Melikşah’ın saray içerisinde de düşmanları artar. Dizide dönemin savaşları, sarayın durumu ile diplomatik ilişkiler konu edinmektedir.



Son Güncelleme: 07.12.2020 18:28
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Anahtar Kelimeler:
DiziTRTUyanış Büyük Selçuklu
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