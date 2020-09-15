İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Yeşilçam filmlerinin efsane yalısının satışından vazgeçildi
Yeşilçam filmlerinin efsane yalısının satışından...
Sakarya'da canlı derste sigara içen öğretmen hakkında idari soruşturma başlatıldı
Sakarya'da canlı derste sigara içen...
Gözaltına alınan şüphelinin korona testi pozitif çıktı! 6 polis memuru karantinaya alındı
Son Dakika
Gözaltına alınan şüphelinin korona testi...
Angela Merkel siyaset hayatına veda edecek!
Son Dakika
Angela Merkel siyaset hayatına veda...

Uyanış Büyük Selçuklu dizisi nerede çekiliyor? Uyanış Büyük Selçuklu dizi çekim yerleri

Okurlarımızın merakla bekledikleri Uyanış Büyük Selçuklu dizisi nerede çekiliyor? Uyanış Büyük Selçuklu dizi çekim yerleri ile ilgili tüm yeni ayrıntılar ve güncel detayları Salı günü yayınlanan 15-09-2020 tarihli haberimizde kaleme aldık. Uyanış Büyük Selçuklu dizisi nerede çekiliyor? Uyanış Büyük Selçuklu dizi çekim yerleri başlıklı haberimize göz atarak tüm merak ettiklerinizi öğrenebilirsiniz.

15 Eylül 2020 Salı 20:11
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi nerede çekiliyor? Uyanış Büyük Selçuklu dizi çekim yerleri
Takip Et:

TRT 1 aracılığı ile tarih dizileri mest etmeye gelen Uyanış: Büyük Selçuklu, aktarılan fotoğraflarda Büyük Selçuklu zamanlarının atmosferini çok iyi yakalamış gibi görünüyor. Yeni yayın dönemi ile ekranlara gelecek olan dizide Büyük Selçuklu zamanları anlatılacak. Daha öncesinden bildiğimiz TRT 1 kanalında ekranlara gelip izlenme rekorları kıran, Ertuğrul Gazi’ nin hayatını anlatan Diriliş Ertuğrul, Osmanlı Polisiyesini anlatan Filinta, 16 Mart 1920 ile 23 Nisan 1920 arasındaki 6 haftalık süreci anlatan Ya İstiklal Ya Ölüm ve Payitaht Abdülhamid adlı dizilere yeni bir tarih dizisi daha ekleniyor. Dizi tüm yaş kitlelerine hitap edebilecek gibi görünüyor. Yeni dönem projesi olan dizi, kostümler, oyuncu seçimleri, hikayesi ve dizinin geçtiği zamanın atmosferini yakalamakta çok başarılı adımlar atmıştır. III. Sultan Melikşah’ ı konu alacak olan dizinin geliş tarihi ise 28 Eylül. Dizi TRT 1 izleyicilerine ise adeta gün saydırmakta. Melikşah rolünde ise Buğra Gürsoy’ un performansını izleyeceğiz.

Uyanış: Büyük Selçuklu’ da Hangi Oyuncuları Göreceğiz:

*Sultan Melikşah rolünde: Buğra Gülsoy,

*Terken Hatun rolünde: Hatice Şendil,

*Ahmed Sencer rolünde: Ekin Koç

*Arslantaş rolünde: İlker Kızmaz,

*Hasan Sabbah rolünde: Gürkan Uygun,


*İmam Gazali rolünde: Cemal Toktaş,

*Elçin rolünde: Leyla Lydia Tuğutlu,

*Tuna rolünde:  Sevda Erginci,

*Andreas rolünde: Osman Sonant,

*Nizâmülmülk rolünde: Mehmet Özgür.

Dizi Çekimleri Nerde Yapılıyor:

Uyanış Büyük Selçuklu adlı yeni sezon dizisi; Sakarya, İstanbul ve Kocaeli bölgelerinde çekilir. Dizi korona pandemesi sebebi ile sette bolca önlem almakta ve sette çalışmayan kimseyi içeri almazlar. Sette çalışanlar ise öncelikle korona testini yaptır eğer sonuç negatif ise sette görev alabilir. Dizinin özellikle muhteşem bir atmosfere sahip olan Haçlılar ile yapılan savaş sahneleri merak edilmekte.

 

 



Son Güncelleme: 15.09.2020 20:11
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Uyanış Büyük Selçuklu OyuncularUyanış Büyük Selçuklu Oyuncular|Uyanış Büyük Selçuklu KonusuUyanış Büyük Selçuklu Ne Zaman
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kimsesizler dizisinin Betül öğretmeni Damla Cercisoğlu kimdir?
Kimsesizler dizisinin Betül öğretmeni Damla Cercisoğlu kimdir?
Kefaret dizisinin başrolleri belli oldu
Kefaret dizisinin başrolleri belli oldu
Nurgül Yeşilçay ve Mert Fırat Kefaret dizisi ile ekranlara dönüyor!
Nurgül Yeşilçay ve Mert Fırat Kefaret dizisi ile ekranlara dönüyor!
Kefaret dizisi Nurgül Yeşilçay ve Mert Fırat'ı başrolde bir araya getirecek
Kefaret dizisi Nurgül Yeşilçay ve Mert Fırat'ı başrolde bir araya getirecek
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a sürpriz bir isim dahil oldu
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a sürpriz bir isim dahil oldu
Eşkıya filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Eşkıya filmi konusu ve oyuncu kadrosu

Popüler Haberler

Uyanış Büyük Selçuklu dizisi nerede çekiliyor? Uyanış Büyük Selçuklu dizi çekim yerleri
15 Eylül 2020 Salı Bugünkü Koronavirüs tablosu! Corona virüsü son dakika vaka sayısı Türkiye! 15 Eylül 2020 Salı Koronavirüs sonuçları
Türkiye’de bayilik veren marketler hangileridir? 2020
Devlet hayvan genetik kaynaklarının yerinde korunması ve geliştirilmesi desteği 2020
Gönül Dağı dizisi nerede çekiliyor? Gönül Dağı dizi çekim seti hangi ilde?
Kaç tane yatay geçiş başvuru hakkı var? Kaç tane üniversiteye yatay geçiş başvurusu yapabilir?
Menajerimi Ara Emrah karakterini kim canlandırıyor? Semi Sırtıkkızıl biyografisi ve rol Aldığı Yapımlar
TRT 1 Masumlar Apartmanı konusu ve dizi oyuncuları
Menajerimi Ara dizisinde Barış karakterini Deniz Can Aktaş canlandırıyor
Menajerimi Ara dizisi Leyla kimdir? Pınar Ünsal'ın hayatı!
Canevim Nevra kimdir? Gerçek adı nedir? Fulya Aksular hakkında bilgiler
Diriliş Ertuğrul Albastı Öldü mü? Ali Ersan Duru Diriliş Ertuğrul'dan Neden Ayrıldı?
FED faiz toplantısı ne zaman? Ekim 2019 Fed faiz indirimi yapacak mı? Fed 2019 toplantı tarihleri
Halkbank 2020 temel ihtiyaç kredisi 10 Bin TL başvuru şartları ve işlemleri
62. Grammy Ödülleri ne zaman, hangi kanaldan yayınlanacak?
Yağlı saçlara evde nasıl bakım yapılır? Evde hazırlanabilecek doğal saç maskeleri 2020
İstenmeyen sms gönderen numara nereye şikayet edilir? 2020
Seksenler Butik Ali kimdir? Hakan Bulut rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Formula 1 bilet fiyatları ne kadar? Formula 1 İstanbul Grand Prix bilet satışları 15 Eylül'de başlıyor
Menajerimi Ara Nejat kimdir? Erol Ozan Ayhan kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Evlenme yeterlilik belgesi nasıl alınır? 2020 Evlenme yeterlilik belgesi

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.