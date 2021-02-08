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Uyanış Büyük Selçuklu dizisi nerede çekiliyor?

Uyanış Büyük Selçuklu dizisi nerede çekiliyor? ve ayrıntıları hakkında gündemi meşgul eden tüm konular her geçen gün aydınlanmaya devam ediyor. Biz de 08.02.2021 tarihli haberimizde Uyanış Büyük Selçuklu dizisi nerede çekiliyor? ile ilgili tüm yeni gelişmeleri kaleme aldık.

08 Şubat 2021 Pazartesi 19:16
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi nerede çekiliyor?
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TRT 1 aracılığı ile tarih dizileri mest etmeye gelen Uyanış: Büyük Selçuklu, aktarılan fotoğraflarda Büyük Selçuklu zamanlarının atmosferini çok iyi yakalamış gibi görünüyor. Yeni yayın dönemi ile ekranlara gelecek olan dizide Büyük Selçuklu zamanları anlatılacak. Daha öncesinden bildiğimiz TRT 1 kanalında ekranlara gelip izlenme rekorları kıran, Ertuğrul Gazi’ nin hayatını anlatan Diriliş Ertuğrul, Osmanlı Polisiyesini anlatan Filinta, 16 Mart 1920 ile 23 Nisan 1920 arasındaki 6 haftalık süreci anlatan Ya İstiklal Ya Ölüm ve Payitaht Abdülhamid adlı dizilere yeni bir tarih dizisi daha ekleniyor. Dizi tüm yaş kitlelerine hitap edebilecek gibi görünüyor. Yeni dönem projesi olan dizi, kostümler, oyuncu seçimleri, hikayesi ve dizinin geçtiği zamanın atmosferini yakalamakta çok başarılı adımlar atmıştır. III. Sultan Melikşah’ ı konu alacak olan dizinin geliş tarihi ise 28 Eylül. Dizi TRT 1 izleyicilerine ise adeta gün saydırmakta. Melikşah rolünde ise Buğra Gürsoy’ un performansını izleyeceğiz.

Uyanış: Büyük Selçuklu’ da Hangi Oyuncuları Göreceğiz:

*Sultan Melikşah rolünde: Buğra Gülsoy,

*Terken Hatun rolünde: Hatice Şendil,

*Ahmed Sencer rolünde: Ekin Koç

*Arslantaş rolünde: İlker Kızmaz,

*Hasan Sabbah rolünde: Gürkan Uygun,

*İmam Gazali rolünde: Cemal Toktaş,

*Elçin rolünde: Leyla Lydia Tuğutlu,

*Tuna rolünde:  Sevda Erginci,

*Andreas rolünde: Osman Sonant,

*Nizâmülmülk rolünde: Mehmet Özgür.

Dizi Çekimleri Nerde Yapılıyor:

Uyanış Büyük Selçuklu adlı yeni sezon dizisi; Sakarya, İstanbul ve Kocaeli bölgelerinde çekilir. Dizi korona pandemesi sebebi ile sette bolca önlem almakta ve sette çalışmayan kimseyi içeri almazlar. Sette çalışanlar ise öncelikle korona testini yaptır eğer sonuç negatif ise sette görev alabilir. Dizinin özellikle muhteşem bir atmosfere sahip olan Haçlılar ile yapılan savaş sahneleri merak edilmekte.

 

 



Son Güncelleme: 08.02.2021 19:16
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