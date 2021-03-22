İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 7 gün sınırlaması getirildi..
Son Dakika
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 7...
İkinci el cep telefonu tamir ve bakımını yapan iş yerlerinde yeni dönem!
Son Dakika
İkinci el cep telefonu tamir...
Dijital detoks yapacak kişiler aranıyor! 24 saatte 17 bin TL kazanç
Son Dakika
Dijital detoks yapacak kişiler aranıyor!...
Nar kabuğunun günümüz mucizesi! Koronavirüse savaş açan Nar kabuğunun faydaları
Son Dakika
Nar kabuğunun günümüz mucizesi! Koronavirüse...

Uyanış Büyük Selçuklu dizisi nerede çekiliyor? Dizi seti hangi şehirde, hangi semtde

Gündeme bomba gibi düşen Uyanış Büyük Selçuklu dizisi nerede çekiliyor? Dizi seti hangi şehirde, hangi semtde haberi halen birçok kişi tarafından konuşulmaya devam ediyor. Biz de haberin en yeni ayrıntılarını araştırarak 22.03.2021 tarihli haberimizde yer verdik. Hemen okuyarak siz de bilgi sahibi olabilirsiniz.

22 Mart 2021 Pazartesi 19:15
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi nerede çekiliyor? Dizi seti hangi şehirde, hangi semtde
Takip Et:

TRT 1 aracılığı ile tarih dizileri mest etmeye gelen Uyanış: Büyük Selçuklu, aktarılan fotoğraflarda Büyük Selçuklu zamanlarının atmosferini çok iyi yakalamış gibi görünüyor. Yeni yayın dönemi ile ekranlara gelecek olan dizide Büyük Selçuklu zamanları anlatılacak. Daha öncesinden bildiğimiz TRT 1 kanalında ekranlara gelip izlenme rekorları kıran, Ertuğrul Gazi’ nin hayatını anlatan Diriliş Ertuğrul, Osmanlı Polisiyesini anlatan Filinta, 16 Mart 1920 ile 23 Nisan 1920 arasındaki 6 haftalık süreci anlatan Ya İstiklal Ya Ölüm ve Payitaht Abdülhamid adlı dizilere yeni bir tarih dizisi daha ekleniyor. Dizi tüm yaş kitlelerine hitap edebilecek gibi görünüyor. Yeni dönem projesi olan dizi, kostümler, oyuncu seçimleri, hikayesi ve dizinin geçtiği zamanın atmosferini yakalamakta çok başarılı adımlar atmıştır. III. Sultan Melikşah’ ı konu alacak olan dizinin geliş tarihi ise 28 Eylül. Dizi TRT 1 izleyicilerine ise adeta gün saydırmakta. Melikşah rolünde ise Buğra Gürsoy’ un performansını izleyeceğiz.

Uyanış: Büyük Selçuklu’ da Hangi Oyuncuları Göreceğiz:

*Sultan Melikşah rolünde: Buğra Gülsoy,

*Terken Hatun rolünde: Hatice Şendil,

*Ahmed Sencer rolünde: Ekin Koç

*Arslantaş rolünde: İlker Kızmaz,

*Hasan Sabbah rolünde: Gürkan Uygun,

*İmam Gazali rolünde: Cemal Toktaş,

*Elçin rolünde: Leyla Lydia Tuğutlu,

*Tuna rolünde:  Sevda Erginci,

*Andreas rolünde: Osman Sonant,

*Nizâmülmülk rolünde: Mehmet Özgür.

Dizi Çekimleri Nerde Yapılıyor:

Uyanış Büyük Selçuklu adlı yeni sezon dizisi; Sakarya, İstanbul ve Kocaeli bölgelerinde çekilir. Dizi korona pandemesi sebebi ile sette bolca önlem almakta ve sette çalışmayan kimseyi içeri almazlar. Sette çalışanlar ise öncelikle korona testini yaptır eğer sonuç negatif ise sette görev alabilir. Dizinin özellikle muhteşem bir atmosfere sahip olan Haçlılar ile yapılan savaş sahneleri merak edilmekte.

 

 



Son Güncelleme: 22.03.2021 19:15
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Uyanış Büyük Selçuklu OyuncularUyanış Büyük Selçuklu Oyuncular|Uyanış Büyük Selçuklu KonusuUyanış Büyük Selçuklu Ne Zaman
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Survivor 2021 53. bölüm izle 22 Mart Pazartesi son bölüm - Survivor 2021 yeni bölüm canlı izle TV8
Survivor 2021 53. bölüm izle 22 Mart Pazartesi son bölüm - Survivor 2021 yeni bölüm canlı izle TV8
Mandıra Filozofu filmi nerede çekildi? Mandıra Filozofu filmi konusu nedir? Mandıra Filozofu fragmanı, oyuncuları ve konusu
Mandıra Filozofu filmi nerede çekildi? Mandıra Filozofu filmi konusu nedir? Mandıra Filozofu fragmanı, oyuncuları ve konusu
Cep Herkülü filmi nerede çekildi? Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filmi konusu nedir? Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu fragmanı, oyuncuları ve konusu
Cep Herkülü filmi nerede çekildi? Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filmi konusu nedir? Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu fragmanı, oyuncuları ve konusu
On numara 22 Mart Pazartesi çekiliş sonuçları sorgulama ekranı
On numara 22 Mart Pazartesi çekiliş sonuçları sorgulama ekranı
Masum 366. bölüm fragmanı ve 23 Mart 2021 Salı özeti Kanal 7
Masum 366. bölüm fragmanı ve 23 Mart 2021 Salı özeti Kanal 7
Hekimoğlu final mi yapacak, dizi bitiyor mu?
Hekimoğlu final mi yapacak, dizi bitiyor mu?

Popüler Haberler

Menajerimi Ara Emrah karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Semi Sırtıkkızıl kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Arslantaş kimdir? İlker Kızmaz’ın yer aldığı diziler
Çukur dizisinin Seren'i İrem Sak'ın hayat hikayesi!
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi nerede çekiliyor? Dizi seti hangi şehirde, hangi semtde
Menajerimi Ara'a katılan Pınar Ünsal Kimdir? Leyla karakteri kimdir?
Uyanış: Büyük Selçuklu dizisindeki Sultan Alparslan karakteri kimdir? Serdar Kılıç nereli, yaşı kaç?
Uyanış Dizisi Hasan Sabbah kimdir? Hasan Sabbah gerçek tarihte var mı?
Uyanış: Büyük Selçuklu Sencer karakteri kimdir? Ekin Koç kimdir, nereli, kaç yaşında?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Aydoğdu ve Bozkuş kimdir? Aydoğdu ve Bozkuş tarihte gerçekten var mı?
Uyanış Büyük Selçuklu Yorgos karakteri kimdir? Nik Xhelilaj kimdir, nereli, kaç yaşında?
Kuruluş Osman Çömlekçi İdris kimdir? Bahtiyar Engin yaşı ve oynadığı diziler
Netflix Sky Rojo dizisi konusu ve oyuncuları
Noter Güvenli ödeme sistemi nedir? 2021 Güvenli ödeme sistemi ile noter araç satışı nasıl yapılır?
Alev Alev dizisinin Ömer'i Cihangir Ceyhan'ın hayat hikayesi!
Valorant oyun ve genel terimleri
Nescafe BMW 118i, iPhone 11 çekilişi sonuçları ne zaman açıklanacak? Nescafe 3ü1 Arada çekiliş ve sonuç açıklama tarihleri
Akrep dizisinin tekrar bölümleri ne zaman yayınlanıyor?
SGK beyanname verme süre zarfında verilmezse ne olur?
Yemin dizisi Münevver kimdir? Melahat Abbasova’nın yer aldığı diziler
Hekimoğlu final mi yapacak, dizi bitiyor mu?
Mandıra Filozofu filmi nerede çekildi? Mandıra Filozofu filmi konusu nedir? Mandıra Filozofu fragmanı, oyuncuları ve konusu

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.