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Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Markus kimdir? Kaan Taşaner hakkında bilgiler

TRT 1'de yayınlanan Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde yer alan Markus karakterinin kim olduğuna dair yeni detaylar paylaşıldı. Dizide Markus karakterini canlandıran Kaan Taşaner hakkında bilgileri öğrenmek için içeriğimizi ziyaret edebilirsiniz.

11 Aralık 2020 Cuma 16:16
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Markus kimdir? Kaan Taşaner hakkında bilgiler
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TRT 1 ekranlarında yayınlanan Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi sezona iddialı bir şekilde devam ediyor. Selçuklu döneminin anlatıldığı dizide yer alan Markus karakteri, Romalı bir savaşçıdır. Acımasızlığı ve sert tavırlarıyla tanınan Markus, dizinin en kötü karakterlerinden biridir.

Uyanış Büyük Selçuklu Markus kimdir?

Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Markus karakterine ünlü oyuncu Kaan Taşaner hayat vermektedir. 23 Nisan 1973 yılında Antalya’da doğan oyuncu 1,74 boyundadır. Üniversite eğitimini Konya Selçuk Üniversitesi Konservatuvarı Tiyatro Anasanat Dalı bölümünde tamamlamıştır. Taşaner ilk ekran deneyimini 2004 yılında yayınlanan ‘Büyük Buluşma’ adlı diziyle yaşamıştır. Ünlü oyuncu 2010 yılında yayınlanan ‘Fatmagül’ün Suçu Ne?’ dizisiyle çıkış yapmıştır.

Kaan Taşaner’in rol aldığı yapımlar

Büyük Buluşma (2004)

Beşinci Boyut (2005)

Hakkını Helal Et (2007)

Kendi Okulumuza Doğru (2008)

Fatmagül’ün Suçu Ne? (2010)

Kuzey Güney (2012)

Kayıp (2013)

Diriliş Ertuğrul (2014)

Rengarenk (2016)

Mehmetçik (2018)

Şahin Tepesi (2018)



Son Güncelleme: 11.12.2020 16:16
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MarkusUyanış Büyük SelçukluTrt 1
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