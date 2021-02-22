Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Mansur kimdir? Nizamettin Özkaya yer aldığı dizi ve film yapımları

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Uyanış Büyük Selçuklu dizisi merak edilmeye devam ediyor. Özellikle oyuncuları araştırılan Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Mansur karakterine kimin hayat verdiği merak ediliyor.
Uyanış Büyük Selçuklu Mansur kimdir?
Kuruluş Osman ve Arıza dizilerinde de rol alan Nizamettin Özkaya Uyanış Büyük Selçuklu dizisine dahil olmuştur.
Nizamettin Özkaya görev aldığı yapımlar
- Uyanış Büyük Selçuklu (Mansur) – 2020
- Arıza – 2020
- Kuruluş Osman – 2020
- Ferhat ile Şirin – 2019
- Araf 3 (Hoca) – 2019
- Şampiyon – 2019
- Payitaht Abdülhamid – 2019
- Mehmetçik Kut’ül Amare – 2018 / 2019
Uyanış Büyük Selçuklu Mansur gerçek tarihte var mı?
Konu hakkında yapılan araştırmalarda Selçuklu Devletinde Mansur diye birine rastlanmamıştır. Mansur karakteri araştırmaları devam etse de herhangi bir bilgi bulunduğunda duyuurlacaktır.
Son Güncelleme: 22.02.2021 20:16