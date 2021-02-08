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Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Mansur kimdir? Nizamettin Özkaya hakkında bilgiler

Sıcak haber olarak gündeme aktarıldığı günden beri dikkat çeken Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Mansur kimdir? Nizamettin Özkaya hakkında bilgiler haberine dair kritik ayrıntılar gelmeye devam ediyor. Şubat 8 Pazartesi tarihli haberimizde Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Mansur kimdir?’a dair sıcak gelişmeleri okuyabilirsiniz.

08 Şubat 2021 Pazartesi 20:03
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Mansur kimdir? Nizamettin Özkaya hakkında bilgiler
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TRT 1 ekranlarında yayınlanan Uyanış Büyük Selçuklu dizisi merak edilmeye devam ediyor. Özellikle oyuncuları araştırılan Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Mansur karakterine kimin hayat verdiği merak ediliyor.

Uyanış Büyük Selçuklu Mansur kimdir?

Mansur karakterine Nizamettin Özkaya hayat vermektedir. Tarihi dizilerin vazgeçilmez isimlerinden birisi olan Özkaya 1979 yılında Isparta’da dünyaya gelmiştir. 1.83 boyunda olan Özkaya 80 kilodur. En son 2018 yılında yayınlanan tarihi dizi Mehmetçik Kut’ül Amare dizisinde görev almıştır.

Kuruluş Osman ve Arıza dizilerinde de rol alan Nizamettin Özkaya Uyanış Büyük Selçuklu dizisine dahil olmuştur.

Nizamettin Özkaya görev aldığı yapımlar

  • Uyanış Büyük Selçuklu (Mansur) – 2020
  • Arıza – 2020
  • Kuruluş Osman – 2020
  • Ferhat ile Şirin – 2019
  • Araf 3 (Hoca) – 2019
  • Şampiyon – 2019
  • Payitaht Abdülhamid – 2019
  • Mehmetçik Kut’ül Amare – 2018 / 2019

Uyanış Büyük Selçuklu Mansur gerçek tarihte var mı?

Konu hakkında yapılan araştırmalarda Selçuklu Devletinde Mansur diye birine rastlanmamıştır. Mansur karakteri araştırmaları devam etse de herhangi bir bilgi bulunduğunda duyuurlacaktır.



Son Güncelleme: 08.02.2021 20:03
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