İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Beşiktaş fırsatı tepti, 8 maç sonra kaybetti!
Son Dakika
Beşiktaş fırsatı tepti, 8 maç...
DSÖ, koronavirüsün insanlardan hayvanlara bulaşma ihtimalini doğruladı
Son Dakika
DSÖ, koronavirüsün insanlardan hayvanlara bulaşma...
Ece Seçkin'e koronavirüs şoku! Hayranlarına sosyal medya hesabından yalvardı
Ece Seçkin'e koronavirüs şoku! Hayranlarına...
WhatsApp, anlık iletişimde para transferi özelliğini devreye alıyor!
Son Dakika
WhatsApp, anlık iletişimde para transferi...

Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Livya kimdir? Buçe Buse Kahraman yer aldığı dizi ve film yapımları

Tüm ayrıntılarıyla merak konusu haline gelen ve yazar kadromuzun inceleme altına aldığı Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Livya kimdir? Buçe Buse Kahraman yer aldığı dizi ve film yapımları haberine dair en sıcak ayrıntılar 07.04.2021 tarihli haberimizde yer alıyor. Siz de hemen okuyarak gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

07 Nisan 2021 Çarşamba 20:03
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Livya kimdir? Buçe Buse Kahraman yer aldığı dizi ve film yapımları
Takip Et:

TRT 1’in pazartesi günleri reyting rekorları kıran Uyanış Büyük Selçuklu dizisine yeni katılan Livya karakteri merak konusu oldu. Dizide Livya karakterini oyuncu Buçe Buse Kahraman canlandıracaktır. Livya karakterinin tarihte gerçekte olup olmadığı hakkında bir bilgi bulunmazken, dizinin kurgu olmasından dolayı reyting amaçlı diziye katıldığı düşünülmektedir. 

Livya karakteri kimdir?

Uyanış Büyük Selçuklu dizine Livya, Selçuklu’ya karşı düşman ve en büyük gayesi Selçuklu Devleti’nı yıkmak olan bir karakter olarak karşımıza çıkacaktır. Zeki akıllı ve iyi ok kullanan masum bir kâtip kılığında diziye girecek olan Livya, Selçuklu Devleti’ni yıkmak için kötü planlar yapan, her türlü yolu deneyecektir. 

Livya karakterini canlandıran Buçe Buse Kahraman kimdir?

1 Nisan 1996 tarihinde İzmir’de doğan Buçe Buse Kahraman Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatalar Fakültesi’nin Oyunculuk bölümünden mezun olmuştur. Çocukluk dönemlerinden beri oyuncu olmak isteyen ve birçok tiyatro oyununda yer alan Buçe Buse Kahraman ilk oyunculuk deneyimini Kötü Çocuk filminde yaşamıştır. Asıl tanınırlığını ise Yasak Elma dizisinde canlandırdığı Lila karakteri ile kazanmıştır. Buçe Buse Kahraman, Çarpışma ve Yasak Elma dizilerinde rol almış ve şu an Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde yer almaktadır. Kendisi gibi oyuncu olan Orhan Oztakat ile 3,5 yıldır bir birlikteliği olan Buçe Buse Kahraman sosyal medyayı aktif bir biçimde kullanmaktadır. 



Son Güncelleme: 07.04.2021 20:03
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Buçe Buse KahramanLivyaUyanış Büyük Selçuklu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bugün televizyonda hangi diziler var? 7 Nisan 2021 Çarşamba Bu akşam hangi diziler var?
Bugün televizyonda hangi diziler var? 7 Nisan 2021 Çarşamba Bu akşam hangi diziler var?
Hanzade'nin kocası kim? Hanzade'nin eşi Saygun Ofluoğlu kimdir?
Hanzade'nin kocası kim? Hanzade'nin eşi Saygun Ofluoğlu kimdir?
Exxen Sihirli Annem neden final yapıyor?
Exxen Sihirli Annem neden final yapıyor?
The Walking Dead 11. Sezon yayın tarihi belli oldu mu, ne zaman yayınlanacak?
The Walking Dead 11. Sezon yayın tarihi belli oldu mu, ne zaman yayınlanacak?
Blu TV Yeşilçam dizisi fragmanı yayınlandı
Blu TV Yeşilçam dizisi fragmanı yayınlandı
TRT 1 Mavera dizisi oyuncuları ve konusu
TRT 1 Mavera dizisi oyuncuları ve konusu

Popüler Haberler

Sadakatsiz dizisinde Haluk karakterini Burak Sergen canlandırıyor
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Livya kimdir? Buçe Buse Kahraman yer aldığı dizi ve film yapımları
Sadakatsiz dizisi Demir karakterini kim canlandırıyor? Doğan Can Sarıkaya kimdir?
Sadakatsiz dizisi beğenildi mi, izlendi mi? Sadakatsiz devam eder mi?
Sadakatsiz dizisi Fırat kimdir? Mehmet Çelik'ın hayatı!
Sadakatsiz dizisi Cavidan kimdir? Meltem Baytok kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Doğduğun Ev Kaderindir dizisi Savaş kimdir? Kaan Altay Köprülü nerelidir?
Sadakatsiz Selçuk Dağcı karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Emir Tarık Tekin kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Sadakatsiz dizisi nerede, hangi şehirde çekiliyor?
Kuruluş Osman Demirci Ahmet kimdir? Ahmet Yenilmez kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Doya Doya Moda kim elendi, kolyeyi kim aldı?
1 Nisan şakaları 2021 - En eğlenceli ve komik Nisan 1 şakaları
Akrep dizisine katılan Aslı Melisa Uzun kimdir? Duru karakteri kimdir?
Acemi Anneler dizisi Beyza karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Melis Yıldıran kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Gelinim Mutfakta Seda ve Nagehan Hanım kimdir? Gelinim Mutfakta yeni yarışmacı Seda kaç yaşında, nereli?
Kuruluş Osman dizisi Abdurrahman Alp kimdir? Celal Al hakkında bilgiler
Kuruluş Osman dizisi oyuncu kadrosu ve karakterleri
Kuruluş Osman dizisi Peçenek Kızı kimdir? Gerçek adı ne? Zeynep Tuğçe Bayat oynadığı diziler
Sadakatsiz dizisi Asya kimdir? Gerçek adı ne? Cansu Dere oynadığı diziler
Kuruluş Osman dizisi Geyhatu kimdir? Maruf Otajonov kimdir, nereli yaşı kaç?
Sadakatsiz Serap Şenlik kimdir? Olcay Yusufoğlu yaşı ve oynadığı diziler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.