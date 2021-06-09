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Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Livya karakteri kimdir? Buçe Buse Kahraman kimdir, nereli, kaç yaşında?

Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Livya karakteri kimdir? Buçe Buse Kahraman kimdir, nereli, kaç yaşında? konusu uzun süre gündemi takip edenler tarafından merak ediliyordu. Konuyla ilgili olarak basına aktarılan tüm yeni gelişmelere yer verdiğimiz Haziran 9 Çarşamba tarihindeki haberimizden Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Livya karakteri kimdir? Buçe Buse Kahraman kimdir, nereli, kaç yaşında? hakkında kaleme aldığımız ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

09 Haziran 2021 Çarşamba 20:03
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Livya karakteri kimdir? Buçe Buse Kahraman kimdir, nereli, kaç yaşında?
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TRT 1’in pazartesi günleri reyting rekorları kıran Uyanış Büyük Selçuklu dizisine yeni katılan Livya karakteri merak konusu oldu. Dizide Livya karakterini oyuncu Buçe Buse Kahraman canlandıracaktır. Livya karakterinin tarihte gerçekte olup olmadığı hakkında bir bilgi bulunmazken, dizinin kurgu olmasından dolayı reyting amaçlı diziye katıldığı düşünülmektedir. 

Livya karakteri kimdir?

Uyanış Büyük Selçuklu dizine Livya, Selçuklu’ya karşı düşman ve en büyük gayesi Selçuklu Devleti’nı yıkmak olan bir karakter olarak karşımıza çıkacaktır. Zeki akıllı ve iyi ok kullanan masum bir kâtip kılığında diziye girecek olan Livya, Selçuklu Devleti’ni yıkmak için kötü planlar yapan, her türlü yolu deneyecektir. 

Livya karakterini canlandıran Buçe Buse Kahraman kimdir?

1 Nisan 1996 tarihinde İzmir’de doğan Buçe Buse Kahraman Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatalar Fakültesi’nin Oyunculuk bölümünden mezun olmuştur. Çocukluk dönemlerinden beri oyuncu olmak isteyen ve birçok tiyatro oyununda yer alan Buçe Buse Kahraman ilk oyunculuk deneyimini Kötü Çocuk filminde yaşamıştır. Asıl tanınırlığını ise Yasak Elma dizisinde canlandırdığı Lila karakteri ile kazanmıştır. Buçe Buse Kahraman, Çarpışma ve Yasak Elma dizilerinde rol almış ve şu an Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde yer almaktadır. Kendisi gibi oyuncu olan Orhan Oztakat ile 3,5 yıldır bir birlikteliği olan Buçe Buse Kahraman sosyal medyayı aktif bir biçimde kullanmaktadır. 


Son Güncelleme: 09.06.2021 20:03
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Anahtar Kelimeler:
Buçe Buse KahramanLivyaUyanış Büyük Selçuklu
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