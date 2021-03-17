İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Uzmanlardan 'TikTok' uygulaması için ailelere flaş uyarı!
Son Dakika
Uzmanlardan 'TikTok' uygulaması için ailelere...
Otomotivde yeni taksit düzenlemesi! Resmi Gazete'de yayımlandı
Son Dakika
Otomotivde yeni taksit düzenlemesi! Resmi...
Dünyaca ünlü model Gigi Hadid, yanlışlıkla kızının yüzünü paylaştı
Son Dakika
Dünyaca ünlü model Gigi Hadid,...
Katie Salmon'ın Dubai kaçamağı!
Katie Salmon'ın Dubai kaçamağı!

Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Livya (Buçe Buse Kahraman) kimdir?

Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Livya (Buçe Buse Kahraman) kimdir? haberinin en dikkat çeken ayrıntıları ve tüm yeni gelişmeleri kaleme aldığımız 17.03.2021li haberimize göz atarak, güncel bilgileri anında öğrenebilirsiniz.

17 Mart 2021 Çarşamba 20:03
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Livya (Buçe Buse Kahraman) kimdir?
Takip Et:

TRT 1’in pazartesi günleri reyting rekorları kıran Uyanış Büyük Selçuklu dizisine yeni katılan Livya karakteri merak konusu oldu. Dizide Livya karakterini oyuncu Buçe Buse Kahraman canlandıracaktır. Livya karakterinin tarihte gerçekte olup olmadığı hakkında bir bilgi bulunmazken, dizinin kurgu olmasından dolayı reyting amaçlı diziye katıldığı düşünülmektedir. 

Livya karakteri kimdir?

Uyanış Büyük Selçuklu dizine Livya, Selçuklu’ya karşı düşman ve en büyük gayesi Selçuklu Devleti’nı yıkmak olan bir karakter olarak karşımıza çıkacaktır. Zeki akıllı ve iyi ok kullanan masum bir kâtip kılığında diziye girecek olan Livya, Selçuklu Devleti’ni yıkmak için kötü planlar yapan, her türlü yolu deneyecektir. 

Livya karakterini canlandıran Buçe Buse Kahraman kimdir?

1 Nisan 1996 tarihinde İzmir’de doğan Buçe Buse Kahraman Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatalar Fakültesi’nin Oyunculuk bölümünden mezun olmuştur. Çocukluk dönemlerinden beri oyuncu olmak isteyen ve birçok tiyatro oyununda yer alan Buçe Buse Kahraman ilk oyunculuk deneyimini Kötü Çocuk filminde yaşamıştır. Asıl tanınırlığını ise Yasak Elma dizisinde canlandırdığı Lila karakteri ile kazanmıştır. Buçe Buse Kahraman, Çarpışma ve Yasak Elma dizilerinde rol almış ve şu an Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde yer almaktadır. Kendisi gibi oyuncu olan Orhan Oztakat ile 3,5 yıldır bir birlikteliği olan Buçe Buse Kahraman sosyal medyayı aktif bir biçimde kullanmaktadır. 



Son Güncelleme: 17.03.2021 20:03
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Buçe Buse KahramanLivyaUyanış Büyük Selçuklu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Emanet 139. Bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti 18 Mart Perşembe Kanal 7
Emanet 139. Bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti 18 Mart Perşembe Kanal 7
Organize İşler 2 Sazan Sarmalı filmi ne zaman, nerede çekildi?Organize İşler 2: Sazan Sarmalı oyuncuları kimler, konusu nedir?
Organize İşler 2 Sazan Sarmalı filmi ne zaman, nerede çekildi?Organize İşler 2: Sazan Sarmalı oyuncuları kimler, konusu nedir?
Yaralı Kalbim 42. bölüm fragmanı 18 Mart 2021 Perşembe yeni bölüm özeti Kanal 7
Yaralı Kalbim 42. bölüm fragmanı 18 Mart 2021 Perşembe yeni bölüm özeti Kanal 7
Uyanış Büyük Selçuklu yeni bölüm neden yok? 22 Mart Pazartesi Uyanış Büyük Selçuklu yayınlanmayacak mı?
Uyanış Büyük Selçuklu yeni bölüm neden yok? 22 Mart Pazartesi Uyanış Büyük Selçuklu yayınlanmayacak mı?
Gelinim Mutfakta 17 Mart Çarşamba günü kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı? Kanal D Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta 663. bölüm puan durumu
Gelinim Mutfakta 17 Mart Çarşamba günü kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı? Kanal D Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta 663. bölüm puan durumu
Doya Doya Moda All Star kim birinci oldu? TV8 Doya Doya Moda All Star 17 Mart Çarşamba puan durumu
Doya Doya Moda All Star kim birinci oldu? TV8 Doya Doya Moda All Star 17 Mart Çarşamba puan durumu

Popüler Haberler

Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Livya (Buçe Buse Kahraman) kimdir?
Sadakatsiz dizisi Demir kimdir? Doğan Can Sarıkaya yaşı ve oynadığı diziler
Sadakatsiz dizisi izleyiciler tarafından beğenildi mi?
Sadakatsiz dizisi Fırat kimdir? Gerçek adı nedir? Mehmet Çelik nereli, yaşı kaç?
Sadakatsiz dizisi Cavidan’ı kim canlandırıyor? Meltem Baytok'un biyografisi
Doğduğun Ev Kaderindir dizisi Savaş karakterini kim canlandırıyor? Kaan Altay Köprülü kimdir?
Sadakatsiz Selçuk Dağcı (Emir Tarık Tekin) kimdir?
Sadakatsiz dizisi nerede çekiliyor? Dizi seti yerleri ve mekanları
Kuruluş Osman Demirci Ahmet kimdir? Ahmet Yenilmez kimdir, nereli yaşı kaç?
Sadakatsiz dizisi Asya kimdir? Cansu Dere'nin yer aldığı diziler
Stopaj ile birlikte işçi işverene maliyeti 2021
Arka Sokaklar dizisi Civan Güngör karakterini kim canlandırıyor? Emre Törün kimdir?
Sihirli Annem dizisi Eda kimdir? Tara Mcmillan'ın hayatı ve rol aldığı yapımlar
Rapor parası ne zaman emanete geçer? 2021 Rapor parası emanette ne demektir?
Uyanış Büyük Selçuklu Rüstem karakterini kim canlandırıyor? Aytek Şayan kimdir?
Doğduğun Ev Kaderindir dizisindeki Burhan karakteri kimdir? Teoman Kumbaracıbaşı nereli, yaşı kaç?
Kuruluş Osman dizisinin Geyhatu'su Maruf Otajonov'un hayat hikayesi!
Kuruluş Osman dizisi konusu ve oyuncu kadrosu
Menajerimi Ara dizisi Emir kimdir? Burak Tozkoparan kimdir, nereli yaşı kaç?
ATV Büyük Selçuklu dizisi Flatyos karakteri kimdir, gerçek tarihte yaşamışlarmı
Kuruluş Osman dizisi Ayşe Hatun kimdir? Gerçek adı nedir? Açelya Özcan nereli, yaşı kaç?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.