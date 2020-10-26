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Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Korkut Ata kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Ertuğrul Postoğlu kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar

Gündeme hızlı bir giriş yaparak ilgi odağı haline gelen Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Korkut Ata kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Ertuğrul Postoğlu kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar haberi ile ilgili olarak merak edilen en yeni ayrıntılara yer verdiğimiz 26-10-2020 tarihli haberimizi okuyarak siz de gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

26 Ekim 2020 Pazartesi 19:20
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Korkut Ata kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Ertuğrul Postoğlu kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
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Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Korkut Ata karakterine hayat veren oyuncumuzun asıl ismi Ertuğrul Postoğlu’dur Malatya’da 1967 tılında doğmuştur. İstanbul’da Kabataş Erkek Lisesinden mezundur. Oyuncumuz İlkay Özdin Postoğlu’yla evlidir ve iki kızları vardır.


Seslendirme sanatçısı da olan oyuncumuz dizi kariyerine Paramparça dizisi ile adım atmıştır. Korkut Ata karakterini canlandıracak olan oyuncumuz daha önceleri de yine bir tarihi dizi olan Diriliş Ertuğrul dizisinde Bahadır Bey karakterine Hayat vermişti.

Uyanış Korkut Ata Tarihte Kimdir? Dede Korkut 

Uyanış dizisinde Korkut Ata karakteri Türk tarihinde önemli bir yere sahip birisidir. Oğuz Türkü destanlarında yüce ve bilgeli bir kişi olarak geçmektedir. Dede Korkut hikayeleriyle efsaneleşen birisidir.



Son Güncelleme: 26.10.2020 19:20
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Anahtar Kelimeler:
DiziTrt 1Uyanış Büyük Selçuklu
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