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Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Korkut Ata kimdir? Ertuğrul Postoğlu nerelidir?

Okurlarımızın ilgisini çekmekte olan Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Korkut Ata kimdir? Ertuğrul Postoğlu nerelidir? haberine dair en yeni gelişmeleri öğrenmek istiyorsanız hemen şimdi 16 Kasım 2020 Pazartesi tarihli haberimizi okuyarak merak ettiklerinizi keşfedebilirsiniz.

16 Kasım 2020 Pazartesi 19:20
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Korkut Ata kimdir? Ertuğrul Postoğlu nerelidir?
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Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Korkut Ata karakterine hayat veren oyuncumuzun asıl ismi Ertuğrul Postoğlu’dur Malatya’da 1967 tılında doğmuştur. İstanbul’da Kabataş Erkek Lisesinden mezundur. Oyuncumuz İlkay Özdin Postoğlu’yla evlidir ve iki kızları vardır.


Seslendirme sanatçısı da olan oyuncumuz dizi kariyerine Paramparça dizisi ile adım atmıştır. Korkut Ata karakterini canlandıracak olan oyuncumuz daha önceleri de yine bir tarihi dizi olan Diriliş Ertuğrul dizisinde Bahadır Bey karakterine Hayat vermişti.

Uyanış Korkut Ata Tarihte Kimdir? Dede Korkut 

Uyanış dizisinde Korkut Ata karakteri Türk tarihinde önemli bir yere sahip birisidir. Oğuz Türkü destanlarında yüce ve bilgeli bir kişi olarak geçmektedir. Dede Korkut hikayeleriyle efsaneleşen birisidir.



Son Güncelleme: 16.11.2020 19:20
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Anahtar Kelimeler:
DiziTrt 1Uyanış Büyük Selçuklu
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