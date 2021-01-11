İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Kraliçe 2. Elizabeth koronavirüs aşısı oldu
Kraliçe 2. Elizabeth koronavirüs aşısı...
Uyuşturucu kullanırken videoları yayınlanan Ümitcan Uygun gözaltına alındı
Uyuşturucu kullanırken videoları yayınlanan Ümitcan...
Ünlü sunucudan kötü haber! Okan Karacan Covid-19 nedeniyle hastaneye kaldırıldı
Ünlü sunucudan kötü haber! Okan...
Elon Musk'tan Whatsapp'a tepki: Signal kullanın
Elon Musk'tan Whatsapp'a tepki: Signal...

Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Korkut Ata kimdir? Ertuğrul Postoğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?

Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Korkut Ata kimdir? Ertuğrul Postoğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi? haberinin gündeme gelmesinin ardından okurlarımızın birçoğu tarafından merak edilen ayrıntılara yer verdiğimiz 11 Ocak 2021 Pazartesi tarihli haberimizden yeni detayları da öğrenebilirsiniz.

11 Ocak 2021 Pazartesi 19:20
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Korkut Ata kimdir? Ertuğrul Postoğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Takip Et:

Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Korkut Ata karakterine hayat veren oyuncumuzun asıl ismi Ertuğrul Postoğlu’dur Malatya’da 1967 tılında doğmuştur. İstanbul’da Kabataş Erkek Lisesinden mezundur. Oyuncumuz İlkay Özdin Postoğlu’yla evlidir ve iki kızları vardır.

Seslendirme sanatçısı da olan oyuncumuz dizi kariyerine Paramparça dizisi ile adım atmıştır. Korkut Ata karakterini canlandıracak olan oyuncumuz daha önceleri de yine bir tarihi dizi olan Diriliş Ertuğrul dizisinde Bahadır Bey karakterine Hayat vermişti.

Uyanış Korkut Ata Tarihte Kimdir? Dede Korkut 

Uyanış dizisinde Korkut Ata karakteri Türk tarihinde önemli bir yere sahip birisidir. Oğuz Türkü destanlarında yüce ve bilgeli bir kişi olarak geçmektedir. Dede Korkut hikayeleriyle efsaneleşen birisidir.



Son Güncelleme: 11.01.2021 19:20
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
DiziTrt 1Uyanış Büyük Selçuklu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hande Erçel reklam filminden milyonlar kazanacak!
Hande Erçel reklam filminden milyonlar kazanacak!
Nisa Bölükbaşı'ndan Survivor 2021 ile ilgili açıklama!
Nisa Bölükbaşı'ndan Survivor 2021 ile ilgili açıklama!
Survivor 2021 hangi günler yayınlanacak
Survivor 2021 hangi günler yayınlanacak
Atv'nin yeni dizisi Maraşlı hangi gün yayınlanacak?
Atv'nin yeni dizisi Maraşlı hangi gün yayınlanacak?
‘İbo Show’ da neler oldu? Cem Yılmaz ünlü şarkıcıya ne dedi?
‘İbo Show’ da neler oldu? Cem Yılmaz ünlü şarkıcıya ne dedi?
Acun Ilıcalı, Survivor 2021 açılışında görsel şov yaptı
Acun Ilıcalı, Survivor 2021 açılışında görsel şov yaptı

Popüler Haberler

Özel ve kamu bankalarının bayram kredisi fırsatları devam ediyor!
Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı (MYUH) sınavında hangi konular yer alıyor?
Sosyal yardım kampanyalarına nasıl başvuru yapılır? Devlet 962 TL- 1561 TL Sosyal Yardım Parası veriyor
Kosgeb ile en kolay hibe alınacak projeler nelerdir?
Uyanış Büyük Selçuklu Hasan Sabbah ölüyor mu, diziden ayrılacak mı?
Maraşlı dizisi nerede çekiliyor?
Maraşlı dizisi nerede çekiliyor? Maraşlı dizi çekim yeri ve mekanları
Halk Eğitim kursları ne zaman açılacak? Yarım kalan kurslar devam edecek mi?
Maraşlı dizisindeki Bu Şehir Başkadır şiiri sözleri
Çukur dizisinde Çağatay’ın getirdiği maskeli dövüşçü kimdir?
Toki sosyal konut aylık ödeme taksitleri ne kadar olacak?
Konut kredisi çekmek için başvuruda gerekli şartlar ve belgeler
Şampiyon dizisi nerede çekiliyor? Dizi seti nerededir?
Engelli raporu hesaplaması nasıl yapılır? 2019 Balthazard yöntemi ile rapor hesaplama tablosu
Okul servis ücretleri iade edilecek mi, ne olacak? Okul servis ücreti geri alınabilir mi?
Çukur dizisi Kulkan Erdenet kimdir? Genco Özak kimdir, nereli yaşı kaç?
Yıldız Tilbe İbo Show'a katılacak mı?
Uyanış Büyük Selçuklu Başulu Hatun kimdir? Pınar Töre biyografisi
Uyanış Büyük Selçuklu Zübeyde kimdir? Sezin Akbaşoğulları hakkında bilgiler
Sefirin Kızı dizisi Sahra kimdir? Deniz Işın yaşı ve oynadığı diziler
Maraşlı dizisi Savaş kimdir? Gerçek adı nedir? Saygın Soysal nereli, yaşı kaç?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.