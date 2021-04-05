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Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Kesiş’i kim canlandırıyor? Volkan Uygun'un biyografisi

Kısa bir süre içerisinde Türkiye basınında dikkatleri üzerine toplayan Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Kesiş’i kim canlandırıyor? Volkan Uygun'un biyografisi haberi ile ilgili sular durulmuyor. Yazar kadromuzun yayınladığı 05.04.2021 tarihli haberi okuayrak en yeni gelişmelerden ilk önce siz haberdar olun.

05 Nisan 2021 Pazartesi 19:26
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Kesiş’i kim canlandırıyor? Volkan Uygun'un biyografisi
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TRT 1 ekranlarında yayınlanan Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinde yer alan Kesiş karakteri izleyicilerin oldukça ilgisini çekti. Pazartesi günleri ekranlara gelen Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinde Kesiş karakterini Volkan Uygun canlandırmaktadır.

Uyanış: Büyük Selçuklu Kesiş karakteri kimdir?

Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinde Kesiş karakterini Volkan Uygun canlandırmaktadır. Volkan Uygun, Kurtlar Vadisi dizisinde Memati karakteriyle özdeşleşen Gürkan Uygun’un kardeşidir. Volkan Uygun 1 Ocak 1982 yılında doğmuştur. Başarılı oyuncu kariyerine Kurtlar Vadisi dizisi ile başlamıştır. Daha sonra Söz dizisinde ve Payitaht dizilerinde de boy göstermiştir.



Son Güncelleme: 05.04.2021 19:26
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Anahtar Kelimeler:
Volkan UygunKesişBüyük SelçukluUyanış
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