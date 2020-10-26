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Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Kesiş kimdir? Volkan Uygun'un hayatı!

İlk defa basına aktarıldığı dakikalardan bu yana hakkında pek çok konunun araştırıldığı Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Kesiş kimdir? Volkan Uygun'un hayatı! haberine dair kritik gelişmeler var. Bu gelişmelerden haberdar olmak istiyorsanız siz de 26 Ekim Pazartesi 19:26 saatinde aktardığımız haberi okuyabilirsiniz.

26 Ekim 2020 Pazartesi 19:26
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Kesiş kimdir? Volkan Uygun'un hayatı!
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TRT 1 ekranlarında yayınlanan Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinde yer alan Kesiş karakteri izleyicilerin oldukça ilgisini çekti. Pazartesi günleri ekranlara gelen Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinde Kesiş karakterini Volkan Uygun canlandırmaktadır.

Uyanış: Büyük Selçuklu Kesiş karakteri kimdir?


Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinde Kesiş karakterini Volkan Uygun canlandırmaktadır. Volkan Uygun, Kurtlar Vadisi dizisinde Memati karakteriyle özdeşleşen Gürkan Uygun’un kardeşidir. Volkan Uygun 1 Ocak 1982 yılında doğmuştur. Başarılı oyuncu kariyerine Kurtlar Vadisi dizisi ile başlamıştır. Daha sonra Söz dizisinde ve Payitaht dizilerinde de boy göstermiştir.



Son Güncelleme: 26.10.2020 19:26
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Anahtar Kelimeler:
Volkan UygunKesişBüyük SelçukluUyanış
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