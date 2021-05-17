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Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Kesiş kimdir? Volkan Uygun kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?

Basında yer aldığı ilk andan itibaren yankı uyandıran Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Kesiş kimdir? Volkan Uygun kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi? haberine dair tüm yeni ayrıntılar 17.05.2021 tarihli haberimizde yer alıyor. Şimdi okuyarak tüm gelişmeleri keşfedin!

17 Mayıs 2021 Pazartesi 19:26
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Kesiş kimdir? Volkan Uygun kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
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TRT 1 ekranlarında yayınlanan Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinde yer alan Kesiş karakteri izleyicilerin oldukça ilgisini çekti. Pazartesi günleri ekranlara gelen Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinde Kesiş karakterini Volkan Uygun canlandırmaktadır.

Uyanış: Büyük Selçuklu Kesiş karakteri kimdir?

Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinde Kesiş karakterini Volkan Uygun canlandırmaktadır. Volkan Uygun, Kurtlar Vadisi dizisinde Memati karakteriyle özdeşleşen Gürkan Uygun’un kardeşidir. Volkan Uygun 1 Ocak 1982 yılında doğmuştur. Başarılı oyuncu kariyerine Kurtlar Vadisi dizisi ile başlamıştır. Daha sonra Söz dizisinde ve Payitaht dizilerinde de boy göstermiştir.


Son Güncelleme: 17.05.2021 19:26
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Anahtar Kelimeler:
Volkan UygunKesişBüyük SelçukluUyanış
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