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Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Kesiş kimdir? Volkan Uygun hakkında bilgiler

Türkiye basınında kritik öneme sahip olan Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Kesiş kimdir? Volkan Uygun hakkında bilgiler hakkındaki haberimize dair güncel ayrıntılar basına aktarılmaya devam ediyor. Hemen şimdi 16 Kasım günü yayınladığımız haberimizi okuyarak, Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Kesiş kimdir? konusunda yeni bilgileri edinin.

16 Kasım 2020 Pazartesi 19:26
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Kesiş kimdir? Volkan Uygun hakkında bilgiler
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TRT 1 ekranlarında yayınlanan Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinde yer alan Kesiş karakteri izleyicilerin oldukça ilgisini çekti. Pazartesi günleri ekranlara gelen Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinde Kesiş karakterini Volkan Uygun canlandırmaktadır.

Uyanış: Büyük Selçuklu Kesiş karakteri kimdir?


Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinde Kesiş karakterini Volkan Uygun canlandırmaktadır. Volkan Uygun, Kurtlar Vadisi dizisinde Memati karakteriyle özdeşleşen Gürkan Uygun’un kardeşidir. Volkan Uygun 1 Ocak 1982 yılında doğmuştur. Başarılı oyuncu kariyerine Kurtlar Vadisi dizisi ile başlamıştır. Daha sonra Söz dizisinde ve Payitaht dizilerinde de boy göstermiştir.



Son Güncelleme: 16.11.2020 19:26
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Anahtar Kelimeler:
Volkan UygunKesişBüyük SelçukluUyanış
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