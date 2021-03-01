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Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Kesiş kimdir? Volkan Uygun doğum tarihi

Gündeme geldiği günden bu yana dikkatleri üzerine toplayan Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Kesiş kimdir? Volkan Uygun doğum tarihi konusunda en yeni gelişmeleri merak ediyorsanız siz de hemen 1 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlanan Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Kesiş kimdir? haberimize göz atabilirsiniz.

01 Mart 2021 Pazartesi 19:28
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Kesiş kimdir? Volkan Uygun doğum tarihi
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TRT 1 ekranlarında yayınlanan Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinde yer alan Kesiş karakteri izleyicilerin oldukça ilgisini çekti. Pazartesi günleri ekranlara gelen Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinde Kesiş karakterini Volkan Uygun canlandırmaktadır.

Uyanış: Büyük Selçuklu Kesiş karakteri kimdir?

Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinde Kesiş karakterini Volkan Uygun canlandırmaktadır. Volkan Uygun, Kurtlar Vadisi dizisinde Memati karakteriyle özdeşleşen Gürkan Uygun’un kardeşidir. Volkan Uygun 1 Ocak 1982 yılında doğmuştur. Başarılı oyuncu kariyerine Kurtlar Vadisi dizisi ile başlamıştır. Daha sonra Söz dizisinde ve Payitaht dizilerinde de boy göstermiştir.



Son Güncelleme: 01.03.2021 19:28
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Volkan UygunKesişBüyük SelçukluUyanış
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