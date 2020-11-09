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Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Kesiş kimdir? Gerçek adı ne? Volkan Uygun oynadığı diziler

Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Kesiş kimdir? Gerçek adı ne? Volkan Uygun oynadığı diziler konuları geçtiğimiz günlerde gündeme oturmuştu. Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Kesiş kimdir? konusuyla ilgili olarak 9 Kasım 2020 Pazartesi tarihinde gündeme gelen tüm yeni gelişmelerden haberdar olmak için siz de haberimizi okuyabilirsiniz.

09 Kasım 2020 Pazartesi 19:26
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Kesiş kimdir? Gerçek adı ne? Volkan Uygun oynadığı diziler
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TRT 1 ekranlarında yayınlanan Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinde yer alan Kesiş karakteri izleyicilerin oldukça ilgisini çekti. Pazartesi günleri ekranlara gelen Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinde Kesiş karakterini Volkan Uygun canlandırmaktadır.

Uyanış: Büyük Selçuklu Kesiş karakteri kimdir?


Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinde Kesiş karakterini Volkan Uygun canlandırmaktadır. Volkan Uygun, Kurtlar Vadisi dizisinde Memati karakteriyle özdeşleşen Gürkan Uygun’un kardeşidir. Volkan Uygun 1 Ocak 1982 yılında doğmuştur. Başarılı oyuncu kariyerine Kurtlar Vadisi dizisi ile başlamıştır. Daha sonra Söz dizisinde ve Payitaht dizilerinde de boy göstermiştir.



Son Güncelleme: 09.11.2020 19:26
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Volkan UygunKesişBüyük SelçukluUyanış
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