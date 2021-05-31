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Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Kesiş karakterini kim canlandırıyor? Volkan Uygun kimdir?

Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Kesiş karakterini kim canlandırıyor? Volkan Uygun kimdir? haberinin gündeme geldiği günden bu yana merak edilen birçok yeni ayrıntı basına aktarıldı. 31 Mayıs 2021 Pazartesi tarihli haberimizi okuyarak, Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Kesiş karakterini kim canlandırıyor? konusunda merak ettiklerinizi hemen öğrenebilirsiniz.

31 Mayıs 2021 Pazartesi 19:26
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Kesiş karakterini kim canlandırıyor? Volkan Uygun kimdir?
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TRT 1 ekranlarında yayınlanan Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinde yer alan Kesiş karakteri izleyicilerin oldukça ilgisini çekti. Pazartesi günleri ekranlara gelen Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinde Kesiş karakterini Volkan Uygun canlandırmaktadır.

Uyanış: Büyük Selçuklu Kesiş karakteri kimdir?

Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinde Kesiş karakterini Volkan Uygun canlandırmaktadır. Volkan Uygun, Kurtlar Vadisi dizisinde Memati karakteriyle özdeşleşen Gürkan Uygun’un kardeşidir. Volkan Uygun 1 Ocak 1982 yılında doğmuştur. Başarılı oyuncu kariyerine Kurtlar Vadisi dizisi ile başlamıştır. Daha sonra Söz dizisinde ve Payitaht dizilerinde de boy göstermiştir.


Son Güncelleme: 31.05.2021 19:26
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Volkan UygunKesişBüyük SelçukluUyanış
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