İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
MSB'den açıklama 1 askerimiz şehit oldu
Son Dakika
MSB'den açıklama 1 askerimiz şehit...
Emeklinin Temmuz zammı netleşiyor! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak ?
Emeklinin Temmuz zammı netleşiyor! En...
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık sınırsız fotoğraf yedekleme olmayacak!
Son Dakika
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık...
Avrupa Birliği'nden Facebook'a rekabet soruşturması!
Avrupa Birliği'nden Facebook'a rekabet soruşturması!

Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Kesiş karakterini kim canlandırıyor? Volkan Uygun biyografisi ve rol aldığı yapımlar

Okurlarımız tarafından merak edilen ve kısa süre içerisinde ilgi odağı haline gelen Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Kesiş karakterini kim canlandırıyor? Volkan Uygun biyografisi ve rol aldığı yapımlar haberine dair yeni gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor. 7 Haziran 2021 Pazartesi tarihli haberimizin içeriğinde basına yansıyan yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

07 Haziran 2021 Pazartesi 19:26
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Kesiş karakterini kim canlandırıyor? Volkan Uygun biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Takip Et:

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinde yer alan Kesiş karakteri izleyicilerin oldukça ilgisini çekti. Pazartesi günleri ekranlara gelen Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinde Kesiş karakterini Volkan Uygun canlandırmaktadır.

Uyanış: Büyük Selçuklu Kesiş karakteri kimdir?

Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinde Kesiş karakterini Volkan Uygun canlandırmaktadır. Volkan Uygun, Kurtlar Vadisi dizisinde Memati karakteriyle özdeşleşen Gürkan Uygun’un kardeşidir. Volkan Uygun 1 Ocak 1982 yılında doğmuştur. Başarılı oyuncu kariyerine Kurtlar Vadisi dizisi ile başlamıştır. Daha sonra Söz dizisinde ve Payitaht dizilerinde de boy göstermiştir.


Son Güncelleme: 07.06.2021 19:26
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Volkan UygunKesişBüyük SelçukluUyanış
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mehmet Saka kimdir? Mehmet Saka kaç yaşında, aslen nerelidir?
Mehmet Saka kimdir? Mehmet Saka kaç yaşında, aslen nerelidir?
Merve Anlağan Kimdir?
Merve Anlağan Kimdir?
Good Boys (Uslu Çocuklar) film konusu nedir? Good Boys film yorum ve incelemesi
Good Boys (Uslu Çocuklar) film konusu nedir? Good Boys film yorum ve incelemesi
Ada Masalı dizisinde Haziran karakteri kimdir? Ayça Ayşin Turan kimdir?
Ada Masalı dizisinde Haziran karakteri kimdir? Ayça Ayşin Turan kimdir?
Cam Tavanlar dizisinin İskender'i Utku Ateş kimdir?
Cam Tavanlar dizisinin İskender'i Utku Ateş kimdir?
Friends: The Reunion incelemesi
Friends: The Reunion incelemesi

Popüler Haberler

Çukur dizisi İskender kimdir? Eser Karabil
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Kesiş karakterini kim canlandırıyor? Volkan Uygun biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Çukur dizisi Sincanlı Namık kimdir? Yıldırım Şimşek rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Zenon kimdir? Mete Deran rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Yasak Elma dizisi Lila kimdir? Buçe Buse Kahraman yer aldığı dizi ve film yapımları
Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi Yalman kimdir? Uğur Güner kimdir, nereli yaşı kaç?
Çukur dizisinin Namık'ı Yıldırım Şimşek'in hayat hikayesi!
Uyanış Büyük Selçuklu dizisindeki Korkut Ata karakteri kimdir? Ertuğrul Postoğlu nereli, yaşı kaç?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Arslantaş’ı kim canlandırıyor? İlker Kızmaz'ın biyografisi
Menajerimi Ara Emrah kimdir? Semi Sırtıkkızıl kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Rüyada kedi görmek anlamı nedir, neye yorumlanır? kedi görme rüyasının tabiri, ne anlama geldiği
Cuma hutbesi 4 Haziran 2021 Türkiye Geneli Cuma hutbesi konusu
Nöbetçi noterler çalışıyor mu, açık mı? 6 Haziran 2021 Pazar noterler hafta sonu çalışıyor mu?
Dul aylığı şartları nelerdir? Dul aylığı ne kadardır? 7 Haziran 2021 Pazartesi
TRT 1'de 5 Haziran 2021 Cumartesi tarihinde ne var? 5 Haziran 2021 Cumartesi yayın akışında neler yer alıyor?
Çukur Seren kimdir? İrem Sak kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Özel hastaneler acil girişi ücretli mi? 2021
Memur maaş zammı neye göre yapılır? 2021 Emekli ve memur maaş zammı oranları
Kanal 7 7 Haziran 2021 Pazartesi yayın akışı ve TV rehberi
Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Batıniler Kimdir? Batıniler tarihte gerçekten var mı?
7 Haziran 2021 Salı Kanal 7 yayın akışında hangi diziler var? Saat kaçta hangi program var?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.