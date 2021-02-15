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Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Kesiş karakteri kimdir? Volkan Uygun'un hayatı ve yer aldığı diziler

Sıcak gelişmeler arasında dikkat çekici bir yere sahip olan Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Kesiş karakteri kimdir? Volkan Uygun'un hayatı ve yer aldığı diziler haberinin yeni ayrıntılarını dikkatle takip ediyoruz. Hemen 15.02.2021 tarihli haberimizi okuyarak, habere dair güncel detayları okuyabilirsiniz.

15 Şubat 2021 Pazartesi 19:26
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Kesiş karakteri kimdir? Volkan Uygun'un hayatı ve yer aldığı diziler
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TRT 1 ekranlarında yayınlanan Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinde yer alan Kesiş karakteri izleyicilerin oldukça ilgisini çekti. Pazartesi günleri ekranlara gelen Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinde Kesiş karakterini Volkan Uygun canlandırmaktadır.

Uyanış: Büyük Selçuklu Kesiş karakteri kimdir?

Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinde Kesiş karakterini Volkan Uygun canlandırmaktadır. Volkan Uygun, Kurtlar Vadisi dizisinde Memati karakteriyle özdeşleşen Gürkan Uygun’un kardeşidir. Volkan Uygun 1 Ocak 1982 yılında doğmuştur. Başarılı oyuncu kariyerine Kurtlar Vadisi dizisi ile başlamıştır. Daha sonra Söz dizisinde ve Payitaht dizilerinde de boy göstermiştir.



Son Güncelleme: 15.02.2021 19:26
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Volkan UygunKesişBüyük SelçukluUyanış
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