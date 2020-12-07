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Uyanış Büyük Selçuklu dizisi İlteber Şelemzar Emiri karakterini kim canlandırıyor? Taner Turan kimdir?

Gündeme bomba gibi düşen Uyanış Büyük Selçuklu dizisi İlteber Şelemzar Emiri karakterini kim canlandırıyor? Taner Turan kimdir? haberi halen birçok kişi tarafından konuşulmaya devam ediyor. Biz de haberin en yeni ayrıntılarını araştırarak 07.12.2020 tarihli haberimizde yer verdik. Hemen okuyarak siz de bilgi sahibi olabilirsiniz.

07 Aralık 2020 Pazartesi 19:30
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi İlteber Şelemzar Emiri karakterini kim canlandırıyor? Taner Turan kimdir?
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Uyanış Büyük Selçuklu İlteber Şelemzar Emiri:

Uyanış Büyük Selçuklu karakterine yeni bir karakter dahil oldu, dahil olan karakterin adı ise Şelemzar Emiri. Şelemzar Emiri Selçuklu tarafından belirli bir bölgeye bakması için atanmış biridir. Ayrıca Tuna Hatun’ un babası olmaktadır. Emir Şelemzarın görevi ise halktan vergi almak ve alınan vergilerin belirlenmiş bir kısmını Kağan’ a vermektir. İlteber tarihi anlamı ise valilik demektir. Tarihe bakıldığında Büyük Selçuklu döneminde Kağanlar ile İlteberler ülkeyi beraber yönetmektedirler. Karakter ise Taner Turan tarafından canlandırılmaktadır.

Taner Turan:

1969 senesinde Erzurum ilinde dünyaya gelmiş olan oyuncu Anadolu Üniversitesinde Devlet Konservatuvarı okumuş ve mezun olmuştur. Sivas’ a ait devlet tiyatrosunda 8 sene çalışmış ardından ise Bursa devlet tiyatrosuna geçiş yapmıştır. Birden fazla tiyatroda yönetmen ve oyuncu görevlerini üstlenmiştir. 2000 senesinde ise Taner Turan ilk ekran deneyimi olan Dikkat Bebek Var adlı dizide oynamıştır. Nebahat Nalan Höke ile mutlu bir evlilik sürmektedir. Oyuncunun bulunduğu diğer yapımlar ise:

  • Tatlı Hayat(2001),
  • Aslı ile Kerem(2002),
  • A.G.A(2003)
  • Kurtlar Vadisi Pusu(2007),
  • Ezel(2010),
  • Mavi Kelebekler(2012),
  • Muhteşem Yüzyıl(2013),
  • Şeref Meselesi(2014),
  • Paramparça(2016),
  • Ölene Kadar(2017),
  • Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz(2017),
  • Bir Deli Rüzgar(2018),
  • Kimse Bilmez(2019).


Son Güncelleme: 07.12.2020 19:30
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