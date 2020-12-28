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Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Hasan Sabbah kimdir? Hasan Sabbah Gerçek tarihte var mı?

Gündemi bir süredir meşgul eden Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Hasan Sabbah kimdir? Hasan Sabbah Gerçek tarihte var mı? haberine dair en merak ettiğiniz kritik gelişmeler 28.12.2020 tarihli haberimizde yer alıyor. Hemen okuyun, ayrıntıları kaçırmayın!

28 Aralık 2020 Pazartesi 19:15
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Hasan Sabbah kimdir? Hasan Sabbah Gerçek tarihte var mı?
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TRT 1 ekranlarının yeni dizisi olan ve sezona iddialı bir şekilde girmek isteyen Uyanış: Selçuklu dizisinde yer alan karakterler merak ediliyor. Son olarak dizide olacağı kesinleşen Hasan Sabbah’ın gerçek tarihte kim olduğu merak edilmeye başlandı.

Hasan Sabbah kimdir?

Dizide ismi geçen Hasan Sabbah 1046 – 1054 tarihleri arasında yaşadığı rivayet edilmektedir. Tarihi kaynaklarda Kum Kentin’de doğduğu belirtilen Sabbah’ın babası Ali bin Muhammed’dir. Babası tarafından felsefe, kelam, mantık, fıkıh ve riyaziyyat alanlarında eğitim alan Sabbah, suikastleri, fedaileri ve 35 yıl boyunca hiç dışarı çıkmadığı Alamut Kalesi ile bilinmektedir.

Alamut Kalesini üstün savaş yetenekleri ve zekası ile savaşsız olarak alan Sabbah kale sahiplerine para vererek kaleyi hakimiyetine almıştır. Dağın tepesinde kayalıkların üzerine kurulan kale döneminde alınması imkansız denilen kalelerden bir tanesidir. Sabbah, emrinde olan fedailer ile tanınmaktadır. Gerek düzenlediği suikastler gerekse fedailerinin kendisine bağlılığı ile tanınan Sabbah döneminin en güçlü isimlerinde bir tanesidir.

Hasan Sabbah hangi savaşta öldü?

Selçuklu kaynaklarına göre Mayısıs 1124 tarihinde tedavisi olmayan bir hastalığa yakalanan Sabbah, 23 Mayısıs 1124 tarihinde öldüğü rivayet edilmektedir. Düzenlediği 70’ten fazla suikast ile en korkulan isimlerden bir tanesi olan Sabbah, suikastlerini halka açık yerlerde derviş kılığındaki fedaileri aracılığı ile yaptırmaktaydı. Suikastlerine kurban giden isimlerden bir tanesi de Nizam’ül – Mülk’tür.

Haşhaşiler kimdir?

Selçuklu Devleti’nin bulunduğu yıllarda kurulan Haşhaşiler’in kurucusu Hasan Sabbah’tır. Tam adı Hasan bin Ali bin Muhammed bin Cafer bin Hüseyin bin Sabbah el-Hamari’dir.



Son Güncelleme: 28.12.2020 19:15
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